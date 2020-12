V ZDA že 13,7 milijona okužb, cepivo bodo najprej dobili zdravstveni delavci

Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa se je s koronavirusom po svetu okužilo že več kot 63.894.000 ljudi, več kot 1,4 milijona jih je zaradi virusa umrlo.

Med državami z največ okužbami so ZDA, kjer se je okužilo že več kot 13,7 milijona ljudi. Sledijo ji Indija z več kot 9.499.400 okužbami, Brazilija z več kot 6.386.700 okužbami in Rusija, kjer so potrdili že več kot 2.302.000 okužb. Več kot 2.275.400 okužb so potrdili v Franciji, 1.656.400 v Španiji, podobno število okužb pa so zabeležili tudi v Veliki Britaniji (1.647.230) in Italiji (1.620.901).

V ZDA se je do torka okužilo več kot 13.721.600 ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo skoraj 271.000. Doslej se je z virusom okužilo okrog 240.000 zdravstvenih delavcev, oskrbovanci domov za ostarele pa predstavljajo 40 odstotkov vseh smrtnih primerov zaradi covida-19.

Za izredno dovoljenje za uporabo cepiva sta doslej ameriško zvezno Upravo za hrano in zdravila zaprosili družbi Pfizer skupaj z nemškim partnerjem BionTech in Moderna. Cepiva razvijajo tudi druga podjetja. Cepivo Pfizerja naj bi dobilo zeleno luč že naslednji teden, nakar ga bodo začeli deliti po zveznih državah.

Japonska bo vsem prebivalcem omogočila brezplačno cepljenje proti covidu-19

Japonska bo v skladu z novo sprejetim zakonom vsem prebivalcem omogočila brezplačno cepljenje proti novemu koronoavirusu. Stroške cepiva za 126 milijonov prebivalcev Japonske bo krila vlada, določa zakon, ki ga je najprej podprl spodnji dom, danes pa še zgornji dom parlamenta.

Država je dogovor o nakupu cepiva proti covidu-19 za 60 milijonov ljudi sklenila z ameriškim farmacevtskim velikanom Pfizer, dogovor o nakupu cepiva za še 25 milijonov ljudi pa z ameriškim podjetjem Moderna. Kot so potrdile japonske oblasti, so se za dodatnih 120 milijonov odmerkov cepiva dogovorili s podjetjem AstraZeneca.

Na Japonskem, ki se sooča s tretjim valom epidemije, v zadnjih tednih sicer beležijo rekordno število dnevnih okužb z novim koronavirusom. Zakon je japonski parlament sprejel dva tedna po tem, ko je japonski premier opozoril, da je država v "največji pripravljenosti" zaradi virusa. V državi so doslej potrdili 150.000 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 2100 covidnih bolnikov.