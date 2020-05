V ZDA že več kot 100.000 žrtev zaradi covida-19

Črn dan v Združenih državah Amerike je bil pričakovan, več kot 100.000 mrtvih in 1,7 milijona okuženih pa statistika, ki buri duhove. Ukrepe, uvedene za zajezitev pandemije, kljub temu počasi odpravljajo. V ponedeljek so potekale tudi zelo zadržane proslave spomina na padle vojake, ameriški predsednik Donald Trump pa se je na Twitterju hvalil, da so najuspešnejša država na svetu in da si niso lastili številnih zaslug.

V zadnjih 24 urah so v Rusiji potrdili še 8915 novih okužb z novim koronavirusom, skupno 362.342, kar je tretje največje število okužb na svetu po ZDA in Braziliji, poročajo tuje tiskovne agencije. Število novih okužb vztrajno pada, v zadnjih 11 dneh jih dnevno zaznajo manj kot 10.000. Zato v nekaterih delih države rahljajo ukrepe, medtem ko v najbolj prizadeti Moskvi ostaja karantena v veljavi do konca meseca.

Meni pa, da so zadnje številke opogumljajoče, saj gre za padajoči trend. Ker so številke še vedno visoke, to pomeni, da se lahko vsakdo okuži, je opozoril Peskov, ki je v ponedeljek sporočil, da so ga odpustili iz bolnišnice, kjer je bil od sredine maja zaradi potrjene okužbe z novim koronavirusom. Okužbo so potrdili tudi pri premierju Mihailu Mišustinuin treh ministrih, ki pa so prav tako že vsi okrevali.

V Rusiji so sicer doslej zabeležili manj smrtnih primerov zaradi covida-19 kot v najbolj prizadetih državah. Ruske zdravstvene oblasti to pripisujejo predvsem temu, da upoštevajo samo smrti, ki so neposredna posledica covida-19, medtem ko nekatere druge države upoštevajo smrti vseh okuženih z novim koronavirusom.