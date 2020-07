V ZDA že več kot 150.000 umrlih za covidom-19, v Braziliji nov rekord okužb in smrti

ZDA, ki jih je pandemija covida-19 najhuje prizadela, so doslej zabeležile več kot 4,4 milijona okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 150.713 ljudi. Potem ko je pozno spomladi število novih okužb že začelo upadati, sedaj nekatere ameriške zvezne države predvsem na jugu in zahodu države beležijo porast okužb. Med njimi je tudi Florida, kjer je v zadnjem dnevu za covidom-19 umrlo 216 ljudi, kar je največ doslej. Skupno je v tej zvezni državi koronavirusna bolezen 19 zahtevala 6300 življenj.

Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi je v sredo odredila, da morajo od danes vsi člani predstavniškega doma in osebje nositi zaščitne maske. Zagrozila je tudi, da bodo varnostniki vse, ki bodo to pravilo kršili, pospremili iz poslopja.

V Braziliji nov rekord okužb in smrti

Brazilsko ministrstvo za zdravje je v sredo sporočilo, da so v zadnjem dnevu potrdili rekordnih 69.074 novih okužb z novim koronavirusom. Za covidom-19 je umrlo 1595 ljudi, kar je prav tako rekordno število za en dan.

V največji južnoameriški državi z 210 milijoni prebivalcev so doslej potrdili skupno več kot 2,55 milijona okužb z novim koronavirusom. Za covidom-19 je umrlo več kot 90.000 ljudi, s čimer se Brazilija po številu okužb in smrtnih žrtev uvršča na drugo mesto, za ZDA.

Strokovnjaki sicer opozarjajo, da so zaradi majhnega števila testov v Braziliji dejanske številke verjetno bistveno višje od uradnih. Nekatere znanstvene študije so pokazale, da je verjetno okuženih sedemkrat več ljudi, število smrtnih žrtev pa je enkrat višje, kot kažejo uradni podatki.

Čeprav je epidemija covida-19 v polnem zamahu, so brazilske oblasti več letališč po državi v sredo za najmanj 30 dni znova odprle za tujce. Ti morajo ob vstopu ob državo za bivanje do 90 dni predložiti potrdilo o zdravstvenem zavarovanju, ki pokriva tudi Brazilijo in je veljavno ves čas potovanja. Še naprej ostajajo zaprta letališča v zveznih državah Mato Grosso do Sul, Paraiba, Rondonia, Rio Grande do Sul in Tocantins. Zakaj, oblasti niso pojasnile. V Brazilijo tudi ni mogoče priti po kopnem ali morju.

Brazilija je meje in mednarodna letališča zaprla marca. Brazilski predsednik Jair Bolsonaro, ki se je tudi sam okužil s koronavirusom, a še naprej zanika nevarnost covida-19, je zaprtje meje označil za neučinkovitega v boju proti novemu koronavirusu.