V ZDA že več kot 20 milijonov okužb z novim koronavirusom

ZDA so prvi novoletni dan zaznamovale s črnim mejnikom, saj so v državi od začetka epidemije potrdili več kot 20 milijonov okužb z novim koronavirusom. V zadnjem dnevu so potrdili še več kot 160.000 novih okužb, je razvidno iz podatkov univerze Johnsa Hopkinsa.

ZDA tako po številu potrjenih okužb kot umrlih veljajo za najbolj prizadeto državo v pandemiji covida-19. Ta je v ZDA terjal tudi že več kot 347.000 življenj, od tega v zadnjem dnevu več kot 2000. Največ obolelih za covidom-19 je v ZDA v enem dnevu umrlo v sredo, ko so potrdili več kot 3900 smrti. Veliko upanja se polaga v kampanjo cepljenja proti covidu-19, ki pa v ZDA ne poteka tako hitro, kot so pričakovali. Za zdaj je prvi odmerek cepiva prejelo 2,8 milijona Američanov, kar je daleč od 20 milijonov, ki jih je do konca leta 2020 napovedovala odhajajoča administracija predsednika Donalda Trumpa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Novoizvoljeni predsednik Joe Biden je bil večkrat kritičen do slabo izvedene kampanje cepljenja, državljane pa poziva, naj nosijo maske.