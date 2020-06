V ZDA že več kot dva milijona okuženih z novim koronavirusom

V New Yorku so doslej zabeležili 380.000 okužb z novim koronavirusom in 30.500 smrti zaradi covida-19. Na intenzivni negi je le 630 bolnikov s covidom-19, skupno število hospitalizacij pa je padlo na 2190. Število mrtvih je sicer od nedelje, ko je umrlo 39 bolnikov, naraslo najprej v ponedeljek na 46 in v torek na 53. Na višku pandemije aprila je umrlo skoraj 800 bolnikov na dan.

V 14 zveznih državah in Portoriku število okužb in hospitalizacij narašča in podira rekorde. Med njimi so Teksas, Kalifornija, Severna in Južna Karolina, Arkansas, Mississippi, Utah in Arizona. Gre večinoma za države, ki so prve začele odpravljati ukrepe proti širjenju pandemije. Teksas, kjer so doslej našteli več kot 75.000 okužb z novim koronavirusom, je v ponedeljek in torek poročal o rekordnem številu hospitalizacij zaradi covida-19.