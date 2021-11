V cepilni center pridete po tretji odmerek, predate zdravstveno kartico, prejmete odmerek, a ko želite dobiti še potrdilo, izveste, da je nekaj narobe. "Na računalniku je pisalo, da sem že četrtič cepljena, da kaj tam delam, kar me je šokiralo, ker to ni bilo res. Povedali so mi tudi, kje sem bila cepljena, datum in vse, kar se sploh ni nič ujemalo," je povedala sogovornica Andreja.

Cepila naj bi se na eni od klinik v Ljubljani. "9. novembra, jaz tam nikdar nisem bila, ne vem sploh, kje je točno," še doda Andreja. V Zdravstvenem domu Kamnik, kjer se je cepila, so kontaktirali kliniko, kjer so ugotovili, da so naredili napako. "Si je pa najlažje predstavljati napako pri človeškem faktorju, tukaj je ogromno enih dogodkov," pojasnjuje direktor Zdravstvenega doma Kamnik Sašo Rebolj. V Kamniku, na primer, so izvedli že okoli 40 tisoč cepljenj proti covidu-19, poleg primera pa so zaznali še en podoben primer.

Po nesreči vpisali osebo z enakim imenom in priimkom

Kaj se je zgodilo na kliniki, kjer se je zgodila napaka? V tistem času, ko je gospa vstopila v zdravstveni dom Kamnik, je na kliniko v Ljubljani, ki je tudi cepilno mesto, prišla gospa z enakim priimkom in zelo podobnim imenom. Ker so jo vpisovali ročno, so ime napisali narobe in tretji odmerek pripisali gospe Andreji. "Dostop do elektronskega registra cepljenih oseb imajo samo pooblaščene osebe, poleg tega so vnosi sledljivi," pa pojasnjuje Deana Potza z Zdravstvenega inšpektorata.

V kamniško-ljubljanskem primeru so napako, čeprav je na dan cepljenja gospa odšla domov brez potrdila, takoj odpravili. "Prosila sem, da se ta koda dostavi pri recepciji, kar se je potem tudi zgodilo," je še povedala Andreja.

Do 4. oktobra je zdravstveni inšpektorat opravil 227 inšpekcijskih pregledov. Pri 113 cepilnih centrih so se pojavili podvojeni ali potrojeni zapisi zaradi sistemske napake, ki jo je potem NIJZ tudi odpravil, pri 37 primerih pa so bile administrativne napake. "Večina administrativnih napak se je nanašala na vnos napačne osebe v elektronski register cepljenih oseb, to pa se lahko zgodi, ker je več oseb z enakim imenom in priimkom," dodaja Pozta.

In administrator je po nesreči vpisal prvo osebo s seznama, kar se je najverjetneje zgodilo tudi v primeru gospe Andreje.