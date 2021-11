V Združenih arabskih emiratih proti covidu-19 z vsaj enim odmerkom cepljeni vsi prebivalci

Združeni arabski emirati (ZAE) so sporočili, da so postali prva država na svetu, kjer so vsi prebivalci prejeli vsaj en odmerek cepiva proti covidu-19.

Dva odmerka cepiva je po podatkih nacionalnega urada za krizno upravljanje (NCEMA) medtem prejelo okoli 90 odstotkov prebivalstva ZAE. Država je s tem postala vodilna v svetu tudi po polni precepljenosti, kažejo podatki ameriške univerze Johnsa Hopkinsa. Država je približno 10 milijonom prebivalcev skupaj zagotovila skoraj 22 milijonov odmerkov cepiva, je v ponedeljek tvitnila NCEMA. V ZAE, ki so kampanji cepljenja že od vsega začetka zastavili hiter tempo, so na voljo tudi že poživitveni odmerki. icon-expand Cepljenje v Združenih arabskih emiratih FOTO: Shutterstock V državi trenutno beležijo manj kot 100 novih okužb na dan. Prejšnji teden sta po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa in NCEMA za posledicami covida-19 umrli dve osebi. Večino prebivalcev ZAE predstavljajo delavci migranti iz azijskih držav, kot so Indija, Bangladeš in Pakistan. Cepljenje kljub temu ponujajo vsem prebivalcem ne glede na njihov izvor. Pod podatkih univerze Johnsa Hopkins ZAE po precepljenosti sledita Singapur s skoraj 88 odstotki in Portugalska z okoli 87 odstotki.