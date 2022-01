V ambulantah za tretjino več obravnav, jih bo razbremenil nov protokol testiranja?

Kot je pojasnila direktorica Zdravstvenega doma Nova Gorica Petra Kokoravec, se zdravstveni zavodi na primarni in sekundarni ravni v času epidemije covida-19 soočajo z izrednimi razmerami, saj se je število obravnav neobvladljivo povečalo.

Vsaka ambulanta ima več kot 90 kontaktov dnevno, nekatere tudi 120 in več, močno se je povečal tudi obseg dela. "Dela, ki naj bi ga zdravnik in medicinska sestra opravila v osmih urah, je za 16 ur, zato ambulantni timi včasih ne morejo odgovoriti na vse klice in elektronsko pošto, prav tako ne morejo pregledati vseh pacientov," je poudarila.

Prav zato so se tudi zavzemali za nov protokol testiranja. "Ker omogoča bolnikom, ki nimajo veliko težav na področju respiratornih simptomov ali prebavnih, da ostanejo doma, se izolirajo, sami dostopajo do hitrih testov," je dejala Irena Vatovec, direktorica Zdravstvenega doma Postojna. Da bo nov protokol zmanjšal število vprašanj in povečal dostopnost zdravstva je prepričan tudi pediater Denis Baš.