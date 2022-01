Nizozemci lahko k dekletu v Rdečo četrt, ne smejo pa v muzej

Vladne omejitve so razjezile kulturne delavce na Nizozemskem. Ne zdi se jim namreč pošteno, da morajo njihovi prostori ostati zaprti, medtem ko je vlada odpravila omejitve za trgovine in t. i. kontaktne poklice, kamor sodijo brivci, kozmetični saloni ter celo ponujanje spolnih uslug. Muzeji in koncertne dvorane so se tako v znak protesta zaradi vladnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa začasno spremenili v kozmetične salone in telovadnice.

Frizerji in manikerke so zato lepotičili obiskovalce med umetninami v Van Voghovem muzeju in postavili svoj delovni kotiček na odru dvorane Concertgebouw v Amsterdamu, orkester pa je igral 2. simfonijo Charlesa Iverja. V galeriji Mauritshuis v Haagu, kjer domuje znamenita Vermeerjeva umetnina Dekle z bisernim uhanom, so potekali tečaji fitnesa, medtem ko se je muzej Speelklok v Utrechtu spremenil v telovadnico. Opozarjajo na nedoslednost v vladni politiki

"Želeli smo poudariti, da je obisk muzeja varen in da bi morali biti odprti," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala direktorica Van Voghovega muzeja Emilie Gordenker, ki upa, da bo ta protest izpostavil po njenem mnenju nedoslednost v vladni politiki. "Po dveh letih potrpljenja in nadvse konstruktivnega pristopa je skrajni čas za pošteno perspektivo za kulturni sektor," je povedal direktor Concertgebouwa Simon Renink. Tudi 32-letni Max Smit, ena od strank pri frizerju, je prišel, ker je "prokulturen". "Znova odprimo posel, čim prej ponovno odprimo kulturo," je dejal. Po njegovem mnenju bi se velike institucije oziroma veliki prostori, kot je Van Goghov muzej, morali znova odpreti. Rdeča četrt v Amsterdamu. Stranke lahko dekleta v izložbah spet obiščejo, ne morejo pa v muzej. Jezni tudi v gostinskem sektorju Omenjeni protest sledi podobni državljanski neposlušnosti, ki se je proti nekaterim najstrožjim evropskim covidnim ukrepom zgodila v barih in restavracijah na Nizozemskem. V več mestih so kavarne so ob koncu tedna protestno odprli kljub napovedi vlade, da morajo ostati zaprte vsaj do 25. februarja. Vlada vztraja, da mora ostati previdna, saj so kljub upadanju hospitalizacij nove okužbe, ki jih je povzročila različica omikron, dosegle rekordne ravni.