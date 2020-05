V zraku še dodatni prejemniki bonov za turizem in pomoč avtobusnim prevoznikom

Potem ko je skupini Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) s področja trga dela uspelo osnutek tretjega protikoronskega zakona uskladiti skoraj v celoti, skupina s področja gospodarstva ni prišla tako daleč. Odprta naj bi ostala vprašanja bonov za turizem še za študente in upokojence, podaljšanja ukrepa čakanja na delo in pomoči avtobusnim prevoznikom.

Kot je spomnil predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh, je OZS na današnjem zasedanju delovne skupine s področja gospodarstva, kmetijstva in ribištva vztrajala, da se ukrep subvencioniranja čakanja na delo tudi po 31. maju podaljša za vse panoge, ne le za gostinstvo in turizem. Po informacijah STAje bil sprejet predlog, da bi se ukrep potegnil na junij, julij in avgust za vse panoge, pri čemer pa naj bi bili pogoji za koriščenje ukrepa ostrejši. Po drugem protikoronskem zakonu lahko ukrep čakanja na delo koristijo delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije na letni ravni upadli za več kot 10 odstotkov. Vlada naj bi bila temu naklonjena. Na zasedanju naj bi bilo govora tudi o razširitvi upravičencev do bonov za spodbujanje dodatne potrošnje v turizmu, ki naj bi bili veljavni ali do 31. decembra 2020 ali do 28. februarja 2021. Glede na vladno gradivo, ki ga je konec minulega tedna pridobila STA, je bilo najprej predvideno, da bi bili v višini 200 evrov izplačani vsem redno zaposlenim in samozaposlenim, starim vsaj 18 let.

Ministrica za kmetijstvo in predsednica DeSUS Aleksandra Pivec je medtem prek družbenega omrežja Twitter danes sporočila, da bodo po najnovejšem osnutku do bonov upravičeni tudi upokojenci. FOTO: Damjan Žibert

Danes pa je stekla razprava o tem, tako Meh, koliko naj bodo stari upravičenci do bona - 16. ali 18. let - oziroma, ali naj bodo do njih upravičeni tudi študenti. Ministrica za kmetijstvo in predsednica DeSUSAleksandra Pivec je medtem prek družbenega omrežja Twitter danes sporočila, da bodo po najnovejšem osnutku do bonov upravičeni tudi upokojenci, "ki so vse življenje prispevali k družbeni blaginji in za katere želimo, da si po težkem obdobju epidemije privoščijo lepe, sprostitvene dni".