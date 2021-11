Val protestov: S kamnom nad reševalno vozilo

Na Nizozemskem so izbruhnili novi nemiri zaradi novih pravil ob naraščanju števila primerov s covidom-19. Po nemirih v Rotterdamu, so tokrat v Haagu protestniki napadli policiste in zažigali kolesa. Ta konec tedna so se sicer na ulice zaradi protikoronskih omejitev odpravili tudi v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem.

icon-expand Protest na Nizozemskem FOTO: AP

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je medtem sporočila, da je zelo zaskrbljena zaradi naraščanja števila primerov koronavirusa na stari celini. Njen regionalni direktor dr. Hans Kluge je za BBC povedal, da bi lahko do prihodnje pomladi zabeležili še pol milijona smrtnih žrtev, če po Evropi ne bodo zaostrili ukrepov. "Covid-19 je ponovno postal vzrok številka ena umrljivosti v naši regiji," je dejal in dodal, da vemo, kaj je treba storiti za boj proti virusu. Izpostavil je cepljenje, nošenje mask in dosledno uporabo covidnih potrdil. Številne vlade medtem že uvajajo nove omejitve javnega življenja, da bi se spopadle z naraščajočimi okužbami in pritiski na zdravstvo, saj iz številnih držav poročajo o rekordnem številu dnevnih novih okužb. Vendar pa številni omejitvam nasprotujejo. Na Nizozemskem so tako sinoči v več mestih znova izbruhnili nemiri. Izgredniki so na haaških ulicah zažgali kolesa, soočili so se tudi s policisti. Aretirali so najmanj sedem ljudi. Med drugim je policija sporočila, da je nekdo vrgel kamen skozi okno reševalnega vozila, ki je prevažalo bolnika. Prav tako sta bili za kratek čas prekinjeni nogometni tekmi, potem ko so navijači vdrli na igrišče, čeprav jim je zaradi novih pravil trenutno prepovedan vstop na stadione. Nizozemska je sicer minulo soboto uvedla tritedensko delno zaporo države.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Včeraj so protestirali tudi Avstrijci. Več deset tisoč ljudi se je zbralo na Dunaju, potem ko je vlada napovedala novo zaporo države, prav tako namerava februarja 2022 uvesti obvezno cepljenje. Protestniki so med drugim vzklikali "Upor!" in "Svoboda!", večina ni spoštovala protikoronskih ukrepov, prav tako je bilo nekaj protestnikov nasilnih, zato je posredovala policija.

icon-expand Protest v Zagrebu FOTO: AP