Varuh: Nismo pozivali, naj se mask ne nosi, ravno nasprotno

Stališče varuha človekovih pravic, ki smo ga objavili včeraj, da neuporabe zaščitne maske v zaprtem javnem prostoru ni mogoče sankcionirati, so nekateri dojeli kot napeljevanje k nespoštovanju odloka. Zato so iz urada danes poslali dodatno pojasnilo, da nimajo razloga, da bi dvomili v to, da je obveznost nošenja mask, kot je določena v veljavnem vladnem odloku, strokovno utemeljena in potrebna za preprečevanje širjenja bolezni covid.19. "Nikdar tudi nismo nikogar pozivali, naj mask ne nosi, ravno nasprotno, vseskozi poudarjamo, da je utemeljevanje potrebnosti ukrepa nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih v prvi vrsti strokovno epidemiološko vprašanje in da je treba zaupati presoji stroke," so poudarili.

Kot so še dodali, od oblasti pričakujejo, da ukrepe implementira na ustreznih pravnih podlagah, ob upoštevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. "V demokratični družbi morajo biti ukrepi jasno obrazloženi in predstavljeni transparentno - tako glede epidemioloških in drugih strokovnih ocen, na podlagi katerih so sprejeti, kot glede pravnih posledic, ki lahko posameznike doletijo v primeru neupoštevanja," so opomnili.