V ponedeljek potrdili 3763 novih primerov

Po podatkih NIJZ so potrdili 3763 novih okužb in opravili 7643 PCR-testiranj. Prejšnji ponedeljek so sicer potrdili 3346 okužb. Uradnih podatkov o včerajšnjih okužbah še ni, se pa bolnišnice soočajo s hudo kadrovsko in prostorsko stisko. V bolnišnice so tako danes prišle nove okrepitve iz Slovenske vojske in prostovoljci.