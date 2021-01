Vdor koronavirusa na internistični oddelek šempetrske bolnišnice

Zaradi vdora novega koronavirusa na internistični oddelek v šempetrski bolnišnici bo nujna reorganizacija dela, je danes v izjavi za javnost povedala strokovna direktorica Splošne bolnišnice 'Dr. Franca Derganca' Nova Gorica Dunja Savnik Winkler . V bolnišnici je obolelih 11 oseb iz zdravstvene nege in en zdravnik, zbolelo je tudi 11 pacientov, ki so jih premestili na covidni oddelek.

"Posledično bomo delo v beli coni, to je tako v bolnišničnih oddelkih kot v specialističnih ambulantah, morali v naslednjih dneh reorganizirati. To pomeni, da bomo šli v triažo vseh pacientov, ki so naročeni v tem tednu za operativno zdravljenje po stopnji nujnosti. Paciente bomo o tem obvestili in jih prerazporedili," je povedala.

Zdravljenje bodo seveda nudili vsem, ki bodo tudi v tem tednu nujno potrebovali operativno zdravljenje oziroma nujno obravnavo v specialistični ambulanti.

"Znotraj bolnišničnih oddelkov je v tem trenutku najslabše znotraj internistične službe. Na oddelku za bolnike s covidom-19 šempetrske bolnišnice se trenutno zdravi 38 bolnikov, od tega jih je šest na intenzivnem delu, trije med njimi pa potrebujejo mehansko predihavanje. Osem okuženih pacientov je bilo na oddelek za covdi-19 premeščenih že v soboto, ostali pa preko včerajšnjega dne," je dejala Savnik Winklerjeva.

Skladno z navodili zdravnice za obvladovanje bolnišničnih okužb so danes nadaljevali z odvzemom brisov pri hospitaliziranih bolnikih na internističnem oddelku in pri tamkajšnjih zaposlenih. Testiranje na novi koronavirus bodo nato ponavljali na dva dni, vse nove morebitne okužene paciente pa bodo premeščali na oddelek za bolnike s covidom-19.

Zaradi okužb so se pojavile tudi težave pri zagotavljanju strokovnega kadra, pomoči iz dveh zdravstvenih domov v regiji trenutno nimajo. Zato težave s pomanjkanjem predvsem medicinskega kadra trenutno rešujejo s prerazporeditvami.