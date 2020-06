Vdova kitajskega žvižgaškega zdravnika v Vuhanu rodila njunega sina

Kitajski Litchi Newsporoča, da je vdova kitajskega zdravnika Lija Venliengav vuhanski bolnišnici rodila dečka. "Ali lahko vidiš iz nebes? Zadnje darilo, ki si mi ga dal, se je rodilo. Zagotovo bom dobro skrbela zanj," je zapisala na kitajskem družbenem omrežju WeChat.

Spomnimo, 34-letni Li je 30. decembra svojim kolegom prek že omenjene aplikacije WeChat namignil, da je sedem njihovih pacientov zbolelo za skrivnostno boleznijo, podobno sarsu. V le nekaj urah so njegova opozorila postala viralna, policija v Vuhanu pa ga je hitro prijela zaradi domnevnega širjenja napačnih informacij. Podpisati je moral izjavo, da je storil prekršek, in obljubiti, da ne bo nadaljeval z nezakonitimi dejanji. Nato se je vrnil na delo (bil je oftalmolog), kmalu pa je tudi sam zbolel za virusom, saj je zdravil okuženega bolnika.

Venliengu se je stanje hitro poslabšalo. Na testu je bil pozitiven 1. februarja, umrl pa je manj kot teden dni kasneje. Ob njegovi smrti so se pojavile različne informacije. Iz bolnišnice v Vuhanu so sprva sporočili, da je zdravnik doživel zastoj srca, a so ga uspeli ohraniti pri življenju. Potem so vendarle potrdili, da je res izgubil bitko s koronavirusom.

Kitajske oblasti so sicer že od vsega začetka želele nadzorovati informacije o izbruhu. 1. januarja letos so v povezavi s tem "sprejeli pravne ukrepe" proti osmim ljudem, ki so z "objavo in deljenjem govoric na spletu povzročili škodljive vplive na družbo". "Vsa nezakonita dejanja izdelovanja, širjenja govoric in motenja družbenega reda bo policija po zakonu kaznovala z ničelno toleranco", so se glasila opozorila oblasti. Policijsko obvestilo je bilo po vsej državi predvajano kar na CCTV, kitajskem državnem radiu.