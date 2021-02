Več časa na internetu slabša naše zdravje in nas oddaljuje od drugih

Kot so v sporočilu za javnost zapisali pri Safe.si, se prepogosto dogaja, da nas internet in druge tehnologije motijo in odvračajo od ostalih stvari, slabšajo naše zdravje ter nas oddaljujejo od bližnjih.

Stanje je še poslabšala epidemija covida-19, ki je mnoge prisilila v delo in šolanje na daljavo."Šolanje na daljavo je otroke in mladostnike pahnilo v dolge ure dela z računalnikom, tablico ali mobilnim telefonom. Zaradi prepovedi druženja pa se je tudi velik del zabave prenesel na naprave z zasloni, pa naj bo to pametni telefon ali televizija," so opozorili.

Zaradi naštetega se pojavljajo telesne spremembe, kot je povečanje telesne teže zaradi pomanjkanja gibanja, ogrožen je dober vid zaradi prekomernega gledanja v zaslone, pojavljajo se zasedenost, bolečine v zapestjih, vratu in hrbtu. Številni se spopadajo tudi s psihičnimi težavami, naveličanostjo in preutrujenostjo, so izpostavili.

Vse uporabnike naprav z zasloni pozivajo k rednim aktivnim odmorom. Vsakih 20 minut naj bi pogledali stran od zaslona v daljavo vsaj 20 metrov za 20 sekund, hkrati pa dve uri na dan preživeli na prostem na dnevni svetlobi. Tako lahko poskrbimo za zdravje oči in preprečimo kratkovidnost, so poudarili.

Tudi dovolj dolg in kakovosten spanec je po njihovih navedbah pomemben za zdravje in dobro počutje.