Več držav omejuje povezave z Indijo, v Argentini največ smrtnih žrtev doslej

Število umrlih covidnih bolnikov je že preseglo tri milijone. Največ smrti, več kot 70 tisoč, so potrdili v ZDA. Po številu umrlih jim sledita Brazilija in Mehika.

Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa so pristojni po svetu potrdili že več kot 144 milijonov primerov okužb. Največ primerov so potrdili v ZDA, in sicer z malo manj kot 32 milijonov. Sledita Indija z več kot 16 milijoni in Brazilija z več kot 14 milijoni potrjenih primerov. Naslednja na lestvici je Francija, sledijo pa še Rusija, Turčija in Združeno kraljestvo.

Ta teden so poročali še o eni tragediji, ko je umrlo 22 covidnih bolnikov v isti zvezni državi, ker je bil zaradi puščanja moten dovod kisika do ventilatorjev. Premier Narendra Modi bo imel predvidoma več kriznih sestankov, na katerih bodo razpravljali o dobavi kisika in dostopnosti zdravil. Med najbolj prizadetimi je prestolnica New Delhi, kjer bolnišnice že dneve opozarjajo na pomanjkanje kisika in pozivajo vlado, naj pomaga. Najmanj šestim bolnišnicam je v četrtek zvečer zmanjkalo kisika, več drugih pa ga je imelo le še za nekaj ur.

V Indiji se ob vse večjem številu covidnih bolnikov soočajo s hudim pomanjkanjem kisika. Vse bolj vidne so tudi že tako slabe razmere v zdravstvenem sistemu, ki ne zdrži pritiska. V petek je izbruhnil požar v eni od bolnišnic na obrobju Mumbaja. V požaru je umrlo najmanj 13 covidnih bolnikov, štirje pa so preživeli in so jih premestili v druge bolnišnice.

V zadnjih 24 urah so v Indiji potrdili 332.740 novih okužb, umrlo je še 2263 ljudi. Zaradi hudega poslabšanja epidemioloških razmer in širjenja nove dvojne mutacije koronavirusa več držav omejuje povezave z Indijo – za to se je nazadnje v četrtek odločila Kanada.

Glavna razloga za tako hitro poslabšanje epidemiološke slike v Indiji sta najverjetneje številni množični dogodki in pojav nove različice SARS-CoV-2 B.1.617, pri kateri gre v resnici za kombinacijo dveh različic. Indijsko različico so že potrdili v več drugih državah. Nazadnje so jo v četrtek potrdili pri skupini indijskih študentov v Belgiji, ki so v državo sredi aprila prispeli iz Pariza. Za zdaj so okužbo potrdili pri 20 od 43 študentih. Indijsko različico so med drugim potrdili tudi že v ZDA, Avstraliji, Singapurju, Nemčiji, Švici in Italiji.

Več držav omejuje povezave z Indijo. Kanada je v četrtek za 30 dni prepovedala potniške lete iz Indije in Pakistana, je sporočil minister za promet Omar Alghabra. Pri potnikih iz teh dveh držav so namreč zaznali več primerov okužb. Podobno so Združeni arabski emirati v četrtek sporočili, da odpovedujejo vse lete iz Indije. Prepoved za potnike iz Indije je uvedla tudi Velika Britanija, Francija pa je odredila obvezno desetdnevno karanteno ob prihodu.

V Argentini največ smrtnih žrtev covida-19 v enem dnevu doslej

V Argentini, ki se spopada s porastom okužb z novim koronavirusom, so v četrtek zabeležili največ smrtnih žrtev covida-19 v enem dnevu doslej. Kot je sporočilo argentinsko ministrstvo za zdravje, je umrlo še 537 ljudi. Obenem so v predhodnih 24 urah potrdili nekaj več kot 27.216 novih okužb, kar je ena od najvišjih številk v zadnjem letu.

V Argentini se je doslej z novim koronavirusom skupno okužilo približno 2,8 milijona ljudi, umrlo je več kot 60.000 covidnih bolnikov. Pred tednom dni so v več delih države uvedli dodatne ukrepe za omejitev širjenja okužb. Na širšem območju Buenos Airesa je v veljavi prepoved gibanja med 20. in 6. uro. Prepovedani so vsi družabni, kulturni in verski dogodki v notranjih prostorih. Šole in vrtci so zaprti do konca aprila.

Zaradi prenosa virusa iz karantenskega hotela avstralski Perth v tridnevni lockdown

Po tem, ko je med bivanjem v hotelski karanteni več ljudi zbolelo za novim koronavirusom, so za tri dni zaprli javno življenje v avstralskem mestu Peth in regiji Peel. Lockdown se prične nocoj opolnoči. Maske bodo obvezne od 18. ure dalje, čeprav je premier Mark McGowan priporočil, da jih ljudje začnejo nositi že takoj.

Za lockdown so se odločili potem, ko je danes zjutraj moški v Melbournu po 14 dneh karantene v hotelu dobil pozitivne rezultate.

McGowan je potrdil, da je bil moški v Perthu v tesnih stikih z žensko z dvema otrokoma, pri kateri je bil po opravljeni karanteni. Danes je na virus pozitivna tudi ona. 54-letni moški je hotelsko karanteno zapustil 17. aprila, v Melbourne pa se je vrnil šele 21. aprila. McGowan je dejal, da to pomeni, da je bil v skupnosti nalezljiv približno pet dni.