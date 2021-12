Več držav pred prazniki zaostrilo pogoje za vstop v državo: katera potrdila potrebujete?

Ob hitrem širjenju nove, bolj nalezljive različice novega koronavirusa omikron je več evropskih držav pred božično-novoletnimi prazniki zaostrilo pogoje za vstop v državo. Necepljeni morajo sicer v številnih državah ob negativnem izvidu testa še v obvezno karanteno, ponekod pa tudi od cepljenih potnikov zahtevajo negativen test.

Slovensko zunanje ministrstvo vsem potnikom pri načrtovanju poti v tujino svetuje, da spremljajo širjenje virusa in njegovo prisotnost na območju načrtovane poti, preverijo pogoje vstopa v ciljno državo in upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. AVSTRIJA V Avstriji so 20. decembra uvedli nov, strožji režim vstopa v državo. Vsi potniki morajo predložiti dokaz, da so bili cepljeni proti covidu-19 oziroma so ga preboleli, ter negativen izvid testa PCR. Tega ne potrebujejo le tisti, ki so dobili poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19, in sicer od prvega dne dalje. Za tiste, ki niso cepljeni oziroma bolezni niso preboleli, je ob prečkanju meje obvezna takojšnja desetdnevna karantena, ki jo je mogoče po petih dneh predčasno prekiniti z negativnim testom. Zanje je obvezna tudi registracija na spletnem portalu. Poleg nosečnic so izjema tudi dnevni migranti, za katere še naprej velja pravilo PCT, in tranzitni potniki, medtem ko za otroke veljajo posebna pravila.

icon-expand Avstrija je pred dnevi uvedla strožje pogoje za vstop v državo. FOTO: Dreamstime

ITALIJA Za vstop v Italijo morajo od 16. decembra vsi potniki iz drugih držav EU, tudi tisti, ki so bili cepljeni proti covidu-19 ali so ga preboleli, predložiti negativen izvid testa na novi koronavirus. Velja tako test PCR kot hitri test, pri čemer je prvi veljaven 48, drugi pa le 24 ur. Tisti, ki niso cepljeni in covida niso preboleli, morajo poleg negativnega izvida testiranja še v obvezno petdnevno karanteno, ob koncu katere morajo predložiti še en negativen test. Tisti, ki potujejo v Italijo, morajo izpolniti tudi obrazec za lokalizacijo potnikov (PLF). Za čezmejne delavce in ljudi, ki živijo v pasu 60 kilometrov od meje, omenjena pravila ne veljajo, prav tako ne za otroke, mlajše od šest let. HRVAŠKA Hrvaška pred prazniki ni spreminjala režima na meji. Za vstop v državo morajo potniki iz držav EU predložiti veljavno evropsko digitalno covidno potrdilo, ki dokazuje, da je oseba covid prebolela oziroma je bila polno cepljena ali testirana. PCR-test ne sme biti starejši od 72 ur, hitri test pa ne starejši od 48 ur. Če oseba teh pogojev ne izpolnjuje, mora v desetdnevno karanteno. Otroci do 12. leta so izvzeti, če potujejo s starši ali skrbniki ter imajo ti veljavno covidno potrdilo. MADŽARSKA Za vstop na Madžarsko je potrebno digitalno covidno potrdilo, pri čemer je potrdilo o cepljenju veljavno eno leto, potrdilo o prebolelosti šest mesecev, PCR-test pa 72 ur. FRANCIJA Za vstop v Francijo morajo potniki iz držav EU predložiti veljavno evropsko digitalno covidno potrdilo. Tega ne potrebujejo otroci, mlajši od 12 let. Covidno potrdilo je sicer v Franciji obvezno tudi za vstop v kulturne ustanove, restavracije in nakupovalna središča ter tudi za daljša potovanja s sredstvi javnega prevoza.

icon-expand Grčija od 19. decembra do 10. januarja od potnikov zahteva tudi negativen test. FOTO: Shutterstock

GRČIJA Potniki, ki potujejo v Grčijo, morajo pred prihodom izpolniti obrazec za lokalizacijo potnikov (PLF), starejši od pet let pa morajo imeti tudi potrdilo o cepljenju ali prebolelosti. Med 19. decembrom in 10. januarjem pa morajo vsi potniki, ki pridejo v Grčijo, poleg tega predložiti tudi negativen izvid testa na novi koronavirus. Test PCR ne sme biti starejši od 72 ur, hitri test pa ne starejši kot 24 ur. NEMČIJA Potniki v Nemčijo potrebujejo digitalno covidno potrdilo, pri čemer potrdilo o prebolelosti ne sme biti starejše od pol leta. Potniki iz držav z velikim tveganjem, med katere spada tudi Slovenija, morajo izpolniti digitalni obrazec. Tisti, ki niso cepljeni ali prebolevniki, morajo v desetdnevno karanteno, ki jo lahko s testiranjem prekinejo po petih dneh. Otroci, mlajši od 12 let, lahko po petih dneh končajo karanteno, ne da bi predložili dokazila o negativnem rezultatu testa. PORTUGALSKA Vsi, ki potujejo na Portugalsko, tudi cepljeni, morajo od 1. decembra predložiti negativen izvid testa, ki je lahko hitri ali PCR, ali pa potrdilo o prebolelosti, ki ni starejše od pol leta, ter izpolniti obrazec PLF. Testa ne potrebujejo le mlajši od 12 let. Za Azore in Madeiro veljajo posebna pravila. SRBIJA Za vstop je potreben negativen test PCR ali hitri test, ki ni starejši od 48 ur. Priznavajo tudi slovenska potrdila o cepljenju oziroma prebolelosti. Ta ne smejo biti starejša od pol leta oziroma od osmih mesecev, če je oseba poleg tega prejela en odmerek cepiva.

icon-expand Za potovanje v Španijo potrebujete covidno potrdilo oziroma pogoj PCT. FOTO: Dreamstime