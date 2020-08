Več kot 40 novih okužb na Hrvaškem, največ v prestolnici

Kot smo poročali včeraj, se je na Pagu okužilo 12 maturantov iz Nemčije in Italije. Ob tem so z Nacionalnega inštituta za javno zdravje sporočili, da je v nočnih klubih treba zaostriti epidemiološke ukrepe zaradi pojava širjenja okužb, mediji pa se sprašujejo, ali bodo nočni klubi postali nova žarišča širjenja okužb.

Vendar mnogi pristojni na Hrvaškem v teh zabavah še vedno ne vidijo težave. Ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac je dejala, da ni dokazov, da so se maturanti okužili na Pagu. Kot navajaIndex.hr, je večina novih okužb v Zagrebu "uvoženih" z Jadrana.

Direktor NIJZ Milan Krek je medtem potrdil, da so v zadnjih štirih tednih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 16 mladih, ki so se v Slovenijo vrnili iz središča zabav in nočnega življenja na hrvaškem otoku Pagu, iz Zrč.