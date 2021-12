Več kot 600 zdravstvenih delavcev iz UKC Ljubljana bo božič preživelo med bolniki

So ljudje, ki so si pomoč drugim izbrali za poklic in pomagajo ne glede na to, ali je delavnik, praznik, dan ali noč. V ljubljanskem kliničnem centru bo denimo božični večer in božič na delovnem mestu preživelo kar 656 zdravstvenih delavcev. Ti so od začetka epidemije že tako izjemno obremenjeni, še posebej tisti, ki delajo z najtežjimi covidnimi bolniki.

Eden od njih je Damir Bajrić, tehnik v tako imenovani diagnostično terapevtski službi, največjem oddelku za covidne bolnike v državi. Kot je pojasnil v oddaji 24UR ZVEČER, običajno vodja naredi razpored dela. Nekateri delajo v času božiča, nekateri v času novega leta. Delo na covidnem oddelku se v času praznikov bistveno ne razlikuje od običajnega delavnika, saj so potrebe pacientov ves čas enake, je povedal. S smrtnimi primeri se na oddelku soočajo vsak dan. "To je naš vsakdanjik. Je stresno za svojce in nas, zaposlene. Vsak pacient nam veliko pomeni, s tem hodimo domov. V službo hodimo zaradi pacientov, zaradi njih smo si izbrali ta poklic." Kot nam je zaupal, je bilo do zdaj zaradi covida-19 hospitaliziranih že veliko zakoncev. Še posebej se ga je dotaknil primer, ko so obravnavali enega od parov. Ženi se je zdravstveno stanje močno poslabšalo, zato so jo morali premestiti na intenzivno nego. "Gospod je bil zelo zaskrbljen. Ni vedel, kaj se bo zgodilo, ali bo prišla nazaj." Čez nekaj dni se je njeno stanje bistveno izboljšalo, zato so jo premestili na navadni oddelek poleg moža. "Ni vedel, da pride. Neprecenljiv občutek je, ko vidiš solze sreče," pove Bajrić. Na oddelek je prišel, ko se je ta odprl, zdravstveni delavci so ga praktično postavili iz nič. Pri delu so mu izjemno pomembni medsebojni odnosi. "Zelo pomembno je, da se s sodelavci razumem. Tako z veseljem hodim v službo." Bajrić meni, da je poklic medicinske sestre oziroma brata v družbi zelo podcenjen. Zunanji svet se po njegovem mnenju ne zaveda dobro, s kakšnimi situacijami se dnevno srečujejo zdravstveni delavci. Na drugi strani so jim bolniki, ki so hospitalizirani, izjemno hvaležni.