Več kot 6500 oseb se je samoizolaciji kljub pozitivnemu hitremu testu izognilo

Zaradi slabše zanesljivosti hitrih testov ob začetku množičnega presejalnega testiranja prebivalstva na okužbo z novim koronavirusom so epidemiologi v začetku februarja predlagali, naj se pozitivne hitre teste začne potrjevati s PCR-testiranjem, ki so sicer bolj zanesljivi. Tak režim velja od 13. februarja. Odtlej je bilo opravljenih 9,3 milijona hitrih testov, pri 48.739 osebah je bil test pozitiven.

A se 6505 oseb oz. 13,3 odstotka tistih, pri katerih je bil test pozitiven, ni odpravilo na PCR-testiranje, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), objavljeni za obdobje do 20. decembra. S tem so se izognili samoizolaciji, pa tudi epidemiološka služba do njih ni mogla dostopati, da bi preverili oz. ugotovili visoko tvegane stike, ki so lahko okužbo širili naprej.

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) za zajezitev širjenja novega koronavirusa je sicer sprva določal, da v primeru pozitivnega rezultata na hitrem testu zdravnik napoti testirano osebo na potrditev s testom PCR. Nato pa so se očitno številčnosti tistih, ki kljub pozitivnemu hitremu testu ne gredo na PCR-testiranje, začeli zavedati tudi na ministrstvu za zdravje. Vlada je namreč sredi septembra v odlok dodala določbo, da se mora pozitiven na hitrem testu udeležiti tudi testiranja s testom PCR, se umakniti v samoizolacijo in upoštevati druga navodila NIJZ.

Zdravstveni inšpektorat še vodi inšpekcijske postopke

Zdravstveni inšpektorat je oktobra uvedel inšpekcijske postopke, potem ko so nekateri mediji opozorili na razsežnost tega problema. A so postopki še v teku, pojasnjujejo na inšpektoratu. "Kdaj bodo zaključeni, ni možno predvideti, jih pa do zaključka ne moremo komentirati," so zapisali za 24ur.com.