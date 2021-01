Več kot dve tretjini Slovencev ne zaupa hitrim antigenskim testom

V tokratni meritvi raziskave #Novanormalnost so preverjali, kakšno je zaupanje v hitre antigenske teste in koliko ljudi namerava to možnost testiranja uporabiti v prihodnjih dnevih. Rezultati kažejo, da večina, to je 76 odstotkov, tega ne namerava storiti. Od tega jih je ena tretjina odgovorila, da se "zagotovo ne" nameravajo testirati s hitrimi testi, 43 odstotkov pa jih je odgovorilo, da "bolj verjetno ne".