Več kot polovica anketiranih mnenja, da se je kakovost njihovega življenja poslabšala

Namera cepljenja stagnira, med razlogiprotipogostejše navajanje mutacij virusa

Namera cepljenja je počasi naraščala vse od začetka spremljanja tega indikatorja sredi novembra lani. Najvišja je bila konec februarja, zdaj pa že dve meritvi zapored vztraja pri razmerju 54 : 46 v prid cepljenju, pri čemer so na pozitivni strani prišteti tudi že vsi tisti, ki poročajo, da so že bili cepljeni. Med razlogi za in proti cepljenju so zaznali dve večji spremembi. Najbolj opazna je rast argumenta proti, ki navaja stalne mutacije virusa, zaradi katerih naj cepiva ne bi predstavljala ustrezne zaščite. Za ta odgovor se je odločilo več kot dve petini vprašanih, ki se bolj verjetno ne bi cepili (43 odstotkov). Nekoliko pogosteje se navaja tudi odgovor, da covid-19 ni nič bolj nevaren od običajne gripe (zdaj 26 odstotkov, konec januarja 22 odstotkov tistih, ki se bolj verjetno ne bi cepili).

Na strani argumentov za cepljenje pa prevladuje odgovornost do someščanov.