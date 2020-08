Več milijonom Američanom grozi izguba 500 evrov mesečne pomoči države

Usoda nadomestila za brezposelne Američane ostaja neznana, potem ko se republikanci in demokrati do roka niso uspeli dogovoriti o podaljšanju protikoronskih ukrepov. Republikanci želijo nadomestilo znižati, češ, da med ljudmi spodbujajo lenobo, demokrati pa bi radi ukrepe podaljšali vse do januarja prihodnje leto.

Ameriška vlada je v okviru finančne pomoči brezposlenim v času pandemije koronavirusa vsak mesec namenila 600 dolarjev oziroma okoli 500 evrov. Ukrep se je iztekel v petek, demokrati in republikanci pa do danes še niso dosegli novega dogovora. Tako več milijonom Američanom grozi, da bodo ostali brez nadaljnje pomoči države. Pogovori so stekli naprej danes v Washingtonu. Po poročanju Los Angeles Times naj bi dosegli napredek. Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosise je sestala z vodjo osebja v Beli hiši Markom Meadowsom in finančnim ministrom Stevenom Mnuchinom. Brezposlenost se je v ZDA v zadnjih mesecih dvignila na rekordno raven, trenutno pa 30 milijonov ljudi prejema državno pomoč. Slednja je stopila v veljavo marca letos, ko je Trumpova vlada sprejela protikoronske ukrepe. V zadnjih dneh je za nadomestilo zaprosilo še dodatnih 1,43 milijona Američanov. icon-expand Številna podjetja so morala v času pandemije povsem zaustaviti svoje posle. FOTO: AP Toda ameriški kongres ni pričakoval, da bo virus po več mesecih še vedno močno oviral vsakdanje življenje in gospodarstvo. Republikanci so želeli ukrep podaljšati za en teden, kar pa je Pelosijeva zavrnila. Republikancem je očitala, da ne razumejo resnosti razmer. Podaljšanje bi sicer podprla, če bi bili na poti k dogovoru, a se to do petka ni zgodilo. Demokrati so tudi zavrnili predlog Bele hiše, da se v naslednjih štirih mesecih nadomestilo zniža na 400 dolarjev (okoli 340 evrov). Demokrati si medtem želijo, da bi nadomestilo ostalo takšno, kot je sedaj, v veljavi pa bi bilo vse do januarja prihodnje leto, poroča Guardian. Republikanci ob tem menijo, da z nadomestili spodbujajo ljudi k lenobi.