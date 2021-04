Več Slovencev skušalo prečkati mejo s ponarejenimi koronskimi potrdili

Hrvaški policisti so minuli konec tedna na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja odkrili 14 ponarejenih PCR-testov in hitrih antigenskih testov, s katerimi so na Hrvaško poskusili vstopiti slovenski državljani. Šest ponarejenih testov so odkrili na mejnem prehodu Sečovlje, še dodatnih osem pa na mejnem prehodu Dragonja. Zaradi suma kaznivega dejanja bo hrvaška policija ovadila vse polnoletne slovenske državljane, pri katerih so zasledili ponarejena zdravstvena dokazila.

V soboto so na mejnem prehodu Sečovlje ustavili slovenski par, ki je ponaredil datum na svojih antigenskih testih. Zatem so ustavili dva Slovenca, ki sta pokazala pozitivna PCR-testa kot dokaz, da sta prebolela covid-19. A so policisti po preverjanju ugotovili, da se dvojica sploh ni testirala. Potem je še en par slovenskih državljanov policistom pokazal negativna PCR-testa, a se je pokazalo, da se tudi nista testirala, je danes objavila policijska uprava hrvaške Istre. Nadzor so nadaljevali v nedeljo na mejnem prehodu Dragonja. Najprej so ustavili dve slovenski dekleti, ki sta imeli pozitivna PCR-testa kot dokazilo, da sta preboleli covid-19. Policisti so ugotovili, da sta bila testa narejena na drugo ime ter da se dekleti dejansko nista testirali. Ustavili so tudi slovenskega državljana, ki je pokazal ponarejena negativna PCR-testa za svoja dva otroka. Podobno je bilo tudi v primeru slovenskega para z dvema otrokoma, ki so imeli ponarejene PCR-teste. Policijska uprava s sedežem v Pulju je tudi potrdila, da bodo zaradi suma kaznivega dejanja ovadili vse polnoletne slovenske državljane, pri katerih so prejšnji konec tedna zasledili ponarejena zdravstvena dokazila. Hrvaška zakonodaja predvideva za ponarejanje uradnih dokumentov kazen tudi do tri leta zapora.