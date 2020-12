Več sto Britancev pobegnilo iz karantene v švicarskem letovišču

V med Britanci zelo priljubljenem smučarskem središču Verbier so švicarske oblasti pred božičem odredile karanteno za skupno 420 britanskih gostov. Kakih 50 jih je nato nemudoma zapustilo letovišče, ostali pa so, namesto da bi uživali na belih strminah, obtičali v hotelskih sobah. A danes jih je bilo tam le še kakih deset, je povedal tiskovni predstavnik občine Bagnes, del katere je Verbier, Jean-Marc Sandoz.

Da ostalih ni, so ugotovili po tem, ko so pladnji, na katerih so jim pred vrata prinesli zajtrk, ostali nedotaknjeni. Sandoz je sicer poudaril, da razume njihovo odločitev za odhod, in obenem ostro kritiziral po njegovem preuranjeno in nepremišljeno odločitev oblasti, da za ljudi, ki prihajajo iz Velike Britanije, uvedejo obvezno karanteno ter da ta velja retroaktivno, torej tudi za tiste, ki so takrat že bili v Švici.

"Družine z majhnimi otroki so nenadoma obtičale na 20 kvadratnih metrih. To ni vzdržno," je ponazoril Sandoz. Kot je še dodal, so se nekateri od izginulih Britancev medtem že znova pojavili v Franciji, kjer so smučišča sicer v okviru protikoronskih ukrepov zaprta, a jim vsaj ni treba v karanteno.

Švica je 20. decembra - po novici o novem sevu koronavirusa, ki se je na Otoku že močno razširil - prepovedala vse lete iz Velike Britanije, dan kasneje pa odredila, da morajo vsi, ki so po 14. decembru prišli iz te države, retroaktivno v karanteno, in sicer za obdobje desetih dni od datuma prihoda.

V Verbieru v kantonu Valais je približno petina vseh gostov Britancev. Teh zdaj ni več in jih verjetno to sezono tudi ne bo, poleg tega pa je zdaj manj domačih obiskovalcev, saj so se ti ustrašili nevarne mutacije virusa z Otoka.