Več tisoč covidnih potrdil končalo na spletu. Cena ponaredkov od 250 do 400 evrov

Tožilci v Rimu in Milanu so sprožili preiskavo, potem ko so se na spletu znašla covidna potrdila več tisoč Italijanov. Prava potrdila so sedaj dostopna vsakomur, ki si jih lahko naloži na svojo napravo, so posvarili pri italijanski službi za varovanje podatkov. To po njihovih navedbah lahko vodi v nevarno širjenje občutljivih podatkov.

Po Telegramu je zaokrožil posnetek, ki prikazuje, kako se lahko bazo podatkov s covidnimi potrdili naloži na osebno napravo s pomočjo programa za deljenje datotek. Preiskovalci svarijo pred črnim trgom s covidnimi potrdili v Italiji, za katere se giblje cena od 250 do 400 evrov. Poudarjajo, da so ponarejena potrdila zaželena predvsem med nasprotniki cepljenja. Po informacijah podjetja za kibernetsko varnost Check Point Software Technologies je trenutno na Telegramu aktivnih 2500 skupin, ki ponujajo ponarejena covidna potrdila. Povpraševanje po ponaredkih se je povečalo predvsem v zadnjih mesecih. Italijanska policija je v zadnjih tednih zaprla že 32 kanalov na Telegramu, kjer so ponujali ponarejena potrdila.