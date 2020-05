Več tisoč turistov se je odločilo za skupinsko tožbo proti Avstriji in lastnikom barov v mondenem Ischglu. Obtožujejo jih, da so zaradi zaslužka prikrivali podatke o številu okužb v tej vasici in tako povzročili širjenje virusa po skandinavskih državah. Avstrijske oblasti pa zagotavljajo, da so storile vse, kar je bilo takrat možno.