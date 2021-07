Več zdravstvenih skupin v ZDA poziva k obveznemu cepljenju zdravstvenih delavcev

Organizacije dodajajo, da sta od tega "odvisna zdravje in varnost ameriških delavcev, družin, skupnosti in države," dodajajo po poročanju medija The Independent .

57 vodilnih zdravstvenih organizacij v ZDA, ki predstavljajo milijone zdravnikov in medicinskih sester, je pozvalo k obveznemu cepljenju vseh zdravstvenih delavcev. "Zahtevamo, da vsi delodajalci v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi zahtevajo, da se njihovi zaposleni proti covidu-19 cepijo," sporočajo iz skupin.

57 skupin je v izjavi navedlo, da je edina rešitev v tem, da cepivo postane obvezno. "Na žalost veliko zdravstvenega osebja in negovalcev starejših občanov ostaja necepljenih," so zapisali.

Čeprav so po vsej državi na voljo zelo učinkovita cepiva, jih mnogi Američani nočejo. Med njimi so tudi številni zdravstveni delavci. Po podatkih WebMD približno četrtina vseh zdravstvenih delavcev v ZDA do konca maja ni bila cepljena.

Skupno izjavo so objavili v času, ko se v ZDA soočajo z novim porastom okužb s koronavirusom, ki ga je tokrat spodbudila zelo nalezljiva različica delta. Število dnevnih primerov se je od 1. julija povečalo za kar štirikrat in zdaj znaša približno 52 tisoč novih primerov na dan.

Pismo so podpisali Ameriško zdravniško združenje, Ameriško združenje za zdravstveno nego, Združenje ameriških farmacevtov in še številne druge skupine. "Ko gremo k popolni odobritvi trenutno razpoložljivih cepiv s strani Ameriške uprave za hrano in zdravila, bi se morali vsi zdravstveni delavci cepiti za svoje zdravje in za zaščito svojih kolegov, družin, prebivalcev ustanov za dolgotrajno oskrbo in pacientov," so dejali.

Po letu in pol pandemije covida-19, ki se je v ZDA začela s strogimi zaporami javnega življenja in preobremenjenimi bolnišnicami, so zdravstvene skupine poudarile, da ne želijo iti nazaj. "Cepljenje je najboljši način, da pustimo pandemijo za sabo in se izognemo ponovni uvedbi strogih ukrepov javnega zdravja," so zapisali.