Tri italijanske dežele se vračajo v 'normalnost', Britanci pa drsijo v tretji val?

Na Nizozemskem so se z današnjim dnem učenci vseh šol vrnili k pouku v učilnicah, od naslednjega tedna pa bo takšen način poučevanja znova obvezen. Medtem so tri italijanske dežele, Sardinija, Molize in Furlanija - Julijska krajina postale t. i. bela območja, na katerih veljajo le še blagi ukrepi za omejitev širjenja novega koronavirusa. Bolj zaskrbljeni so v Veliki Britaniji, kjer naj bi se že znašli v zgodnji fazi tretjega vala. V Palau pa so potrdili šele prvi primer okužbe z novim koronavirusom.

icon-expand Trst je prestolnica Furlanije - Julijske krajine, ene od treh italijanskih dežel, ki so razglašene za tako imenovano belo območje z minimalnimi omejitvami. FOTO: Dreamstime Tri italijanske dežele, Sardinija, Molize in Furlanija - Julijska krajina, ki meji na Slovenijo, so z današnjim dnem, zahvaljujoč ugodnim epidemiološkim podatkom, postale t. i. bela območja. V trojici dežel sta po novem od ukrepov tako obvezna le nošenje mask in vzdrževanje ustrezne medsebojne razdalje, prepoved gibanja ponoči je odpravljena. Preostali del države je še naprej obarvan rumeno, kar glede na stopnje tveganja za prenos okužbe prinaša zmerne ukrepe. Bosta pa od torka po vsej Italiji spet mogoča strežba tudi v notranjosti gostinskih lokalov in ob 25-odstotni zasedenosti zmogljivosti udeležba na notranjih športnih dogodkih. S 7. junijem se bo začetek nočne prepovedi gibanja pomaknil na 24. uro. Razmere na področju epidemije se medtem v Italiji še naprej izboljšujejo, niža se tudi obremenitev bolnišnic. Prav v nedeljo je država glede na podatke zdravstvenega ministrstva zabeležila najmanj smrtnih žrtev covida-19 od 14. oktobra. Umrlo je 44 ljudi, prvič v zadnjih sedmih mesecih manj kot 50. Na Nizozemskem znova odprte šole icon-expand Šolarji na Nizozemskem se vračajo v šole, številni učitelji so sicer opozarjali tamkajšnjo vlado, da bi bilo bolje, če bi to storili šele jeseni. FOTO: Dreamstime Na Nizozemskem so se lahko z današnjim dnem učenci vseh šol vrnili k pouku v učilnicah, od naslednjega tedna pa bo takšen način poučevanja znova obvezen. Več učiteljskih združenj je sicer menilo, da bi bilo bolje, če bi se zaradi počasnega cepljenja in težav s testi na okužbo z novim koronavirusom v učilnice vrnili šele po poletnih počitnicah. Minister za izobraževanje Arie Slob je po drugi strani vztrajal, da pomeni veliko razliko, če se lahko šolarji v preostalih petih tednih pouka izobražujejo v šolah."Ne le za šolske dosežke, tudi za njihovo dobro počutje," je utemeljeval Slob, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zaradi vse višjega števila okužb z novim koronavirusom je večina šol na Nizozemskem sredi decembra lani prešla na pouk na daljavo. Odtlej so tveganja ponovnega odprtja po oceni ministrstva za šolstvo postala obvladljiva. Šolam so dostavili toliko testov za samotestiranje, da bi se lahko tako šolarji kot učitelji dvakrat tedensko testirali doma. Poleg tega naj bi se veliko starejših ali zdravstveno bolj ogroženih učiteljev doslej že cepilo proti covidu-19. Učiteljski sindikat AOB sicer svari, da je le težko preverjati, ali se šolarji doma dejansko testirajo. Številne zaposlene v šolstvu pa naj bi skrbelo za svoje zdravje, tudi zato, ker še niso imeli vsi priložnosti niti za prvi odmerek cepiva, trdijo po poročanju dpa. Strokovnjak: Velika Britanija v zgodnji fazi tretjega vala novega koronavirusa Britanski strokovnjak Ravi Gupta, ki svetuje vladi v pandemiji covida-19, pa je opozoril, da je Velika Britanija v zgodnji fazi tretjega vala novega koronavirusa. Čeprav je število novih okužb relativno nizko, indijska različica virusa povzroča eksponentno rast, je dejal. Gupta je dejal, da bi morali odpravo ukrepov za zajezitev novega koronavirusa v Angliji, predvideno za 21. junij, preložiti. Sekretar za okolje George Eustice je dejal, da vlada ne more izključiti možnosti, da bo preložila predvideno sproščanje ukrepov."Ničesar ne moremo izključiti. Vemo, da je to težka pandemija, dinamična situacija. O tem bomo presodili nekaj tednov prej," je poudaril. V Veliki Britaniji so v nedeljo peti dan zapored potrdili več kot 3000 novih primerov okužbe. Pred tem od 12. aprila niso presegli te številke, poroča BBC. Na novinarsko vprašanje, ali je Velika Britanija že v tretjem valu, je Gupta odgovoril: "Da, imamo eksponentno rast števila novih primerov in od tega so najmanj tri četrtine nove (indijske) različice." "Seveda je število primerov v tem trenutku relativno nizko. Vsi valovi so se začeli z nizkimi številkami, ki grmijo v ozadju in nato postanejo eksplozivne, ključno je torej, da so to, kar vidimo tukaj, znaki zgodnjega vala," je pojasnil. Visoko število cepljenih po njegovih besedah pomeni, da bo novi val verjetno potreboval dlje časa, da se razvije, kot prejšnja. "Morda že nekaj časa obstaja lažen občutek varnosti in to nas skrbi," je dejal. Zavzel se je, da bi odpravo omejitev, predvideno za 21. junij, preložili za nekaj tednov, dokler ne zberejo več podatkov. "Če pogledate stroške in koristi napačne odločitve, menim, da je močno v korist preložitve," je dodal. Britanska vlada bo končno odločitev o odpravi ukrepov sprejela 14. junija, še poroča BBC. V Palau potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom Otoška država Palau, ki leži sredi Tihega oceana, je medtem potrdila šele prvi primer okužbe z novim koronavirusom. Oblasti so sporočile, da ne obstaja tveganje za prenos virusa. Otoški državi z 21.000 prebivalci se je zaradi hitrega zaprtja meja do zdaj uspelo koronavirusu povsem izogniti. Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je bila pri potniku, ki je v Palau prispel v začetku tega meseca, okužba z virusom ugotovljena po tistem, ko je bil testiran pred prihodom na otok in dvakrat med dvotedensko karanteno. Vsi testi so bili negativni. Naslednji testi pa so razkrili preteklo okužbo, vendar tveganja za prenos okužbe ni. Po oceni ministrstva za zdravje se je oseba z virusom okužila že januarja. Oseba je trenutno v izolaciji. Oblasti niso razkrile podrobnosti o pacientu ali državi, iz katere je pripotoval. Palau je v začetku maja za kratek čas vzpostavil potovalni mehurček s Tajvanom, a so potovanja spet omejili, potem ko se je na Tajvanu število primerov okužbe z novim koronavirusom povečalo. icon-expand