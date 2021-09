Večina mladih cepljenju ne nasprotuje

Rezultati prve raziskave o mladih v starostni skupini od 15 do 30 let so pokazali, da je delež cepljenih zelo blizu deležu cepljenih v splošni populaciji (po podatkih Sledilnika covid-19 je polno cepljenjih 42,8 odstotka Slovenk in Slovencev), pri čemer je treba upoštevati, da jih medicina ne uvršča med ogrožene skupine. Skupni delež cepljenih mladih (z enim ali dvema odmerkoma) in tistih, ki se še nameravajo cepiti, znaša 57,5 odstotka, še nadaljnjih 12,3 odstotka mladih pa je glede cepljenja neodločenih. Delež mladih, ki se v naslednjih šestih mesecih ne nameravajo cepiti, je 30,2 odstotka.

Mladi, ki se ne nameravajo cepiti, imajo izrazito negativna stališča do varovalne vrednosti cepiva za svoje zdravje in zdravje skupnosti, je pokazala raziskava. Med njimi se jih več kot 80 odstotkov ne strinja s tem, da bo njihovo cepljenje pozitivno vplivalo na zdravje drugih v skupnosti, več kot 60 odstotkov jih ne verjame, da s cepljenjem zmanjša možnost okužbe s koronavirusom. Več kot 80 odstotkov pa se jih ne strinja s tem, da jih cepljenje varuje pred zbolevanjem za covidom-19. Kar 24,5 odstotka mladih se strinja s trditvijo, da cepivo proti koronavirusu povzroči neplodnost. Skupina mladih, ki se ne namerava cepiti, se najbolj strinja s trditvami o tem, da je koronavirus izmišljotina ali sredstvo za nadzorovanje populacije.

Med viri informiranja o covidu-19 izražajo mladi največ zaupanja v strokovne in znanstvene vire informiranja. Izražajo pa precejšnjo mero nezaupanja v politične odločevalce, družbena omrežja, spletne klepetalnice in forume.