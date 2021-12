Večina Nemcev podpira obvezno cepljenje, na Otoku testiranje za vse potnike

Volker Wissing , ki naj bi prihodnji teden z novo nemško vlado prevzel položaj ministra za promet, je zato opozoril Nemce, naj se izognejo božičnemu obiskovanju sorodnikov. "Zima 2021 bo bolj dramatična kot zima 2020. Koronavirusa ne smemo nehati jemati resno," je dejal za časnik Bild am Sonntag in Nemce pozval, naj število stikov zmanjšajo na najmanjšo možno mero.

Rezultati raziskave, ki je bila izvedena ta teden, so bili objavljeni po tem, ko je Inštitut Roberta Kocha (RKI) poročal o rahlem upadu števila okužb z novim koronavirusom. V državi so v soboto zabeležili 42.055 novih primerov. Sedemdnevna incidenca na 100.000 prebivalcev je znašala 439,2. Pred tednom dni sta bili ti številki 44.401 oziroma 446,7.

Od torka test obvezen za vse potnike v Veliko Britanijo

"Od torka od 4. ure zjutraj po lokalnem času bo moral vsak potnik, starejši od 12 let, predložiti negativen izvid hitrega testa ali testa PCR. Test bo moral biti opravljen največ 48 ur pred prihodom," je zapisano v sporočilu britanske vlade, ki so ga objavili v soboto zvečer. S tem ukrepom želijo britanske oblasti omejiti širjenje nove različice koronavirusa omikron.

Že zdaj velja da morajo potniki najkasneje dva dni po prihodu v Veliko Britanijo opraviti test PCR ter se do prejema izvida izolirati. Novi ukrep že kritizira britanska turistična industrija, ki je komaj začela okrevati po šoku zaradi pandemije novega koronavirusa. Direktor združenja britanskih letalskih prevoznikov Tim Alderslade je dejal, da gre za prenagljen ukrep, saj za zdaj ni kliničnih podatkov glede nevarnosti omikrona.

Podpredsednik vlade Dominic Raab je v televizijskem pogovoru priznal, da bo ukrep predstavljal breme za turistično industrijo, a je prepričan, da morajo sprejeti ukrepe, da se omeji širjenje nove različice.

Na Otoku so sicer takoj po pojavu omikrona okrepili kampanjo za cepljenje s požitivenim odmerkom. Tega je doslej prejelo 34 odstotkov ljudi, ki so do njega upravičeni, medtem ko je sicer cepljenega 81 odstotkov prebivalstva, starejšega od 12 let. Poleg tega so maske znova postale obvezne v javnem transportu in v trgovinah.

V Britaniji so doslej uradno zabeležili 160 primerov omikrona, večina pa jih je povezanih s potovanji v Južno Afriko in Nigerijo.

Na Nizozemskem zaradi navala na cepljenje prometni zastoji

Na Nizozemskem so v soboto zaradi navala na cepljenje s poživitvenim odmerkom nastali prometni zastoji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V več mestih so namreč za starejše od 60 let ponudili cepljenje proti covidu-19 s poživitvenim odmerkom brez naročanja, zato so številni Nizozemci sedli v avtomobile.

Zaradi zastojev so medtem v dogovoru s policijo ponudbo cepljenja brez naročanja že ukinili. Na Nizozemskem lahko trenutno poživitveni odmerek dobijo le starejši od 60 let, pri katerih je od zadnjega cepljenja minilo več kot pol leta. Sicer pa iz države poročajo, da se je konec tedna prvič po dolgem času zmanjšalo število bolnikov s covidom-19 na intenzivni negi.

Oblasti so, da bi zajezile epidemijo, nedavno uvedle t. i. večerno zaprtje države - po 17. uri morajo biti zaprti trgovine, restavracije, kulturne ustanove in športni klubi, odprte lahko ostanejo le trgovine z živili.