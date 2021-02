Večina PCR-testov pri 'pozitivnih' kranjskih šolnikih negativna, otroci spet v šolo

Že prvi izvidi včeraj ponovljenega hitrega testiranja so dali negativne rezultate, pozneje pa so večji del kranjskih šolnikov na okužbo z novim koronavirusom testirali če s PCR-testi. Večina jih je izvide prejela že pozno sinoči, preostali danes zjutraj. In rezultat? Večji del testiranih je na okužbo z novim koronavirusom negativen. Kaj se torej dogaja?

Na ponedeljkovem testiranju v Kranju je bilo od 1090 zaposlenih v šolstvu pozitivnih kar 146 ljudi, a že prvi ponovljeni testi so pokazali, da so bili (tudi) tam rezultati lažno pozitivni.

Učitelji, ki so bili na hitrem testu najprej pozitivni, so bili pozneje na PCR-testu, ki je zanesljivejši, negativni. (Fotografija je simbolična.)

V Zdravstvenem domu (ZD) Kranj, v katerem izvajajo množično testiranje prebivalstva s HAT, pa tudi zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, so o nenavadno velikem deležu obvestili Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). "Oba ponedeljka smo testirali 1090 oseb. 25. januarja jih je bilo pozitivnih sedem, ta ponedeljek pa 146. Ko smo opazili odstopanja, smo obvestili pristojne," je za 24ur.com pojasnila direktorica ZD Kranj Lilijana Gantar Žura. Vsa hramba testov (gre sicer za teste dobavitelja Majbert Pharm), testiranje oziroma postopek izvedbe so bili po njenih besedah opravljeni korektno in v skladu z navodili. "Mi nimamo nobenega vpliva na samo testiranje, teste dobimo takšne, kot so na voljo, in postopki so bili z naše strani izvedeni korektno," je še zagotovila.

V kranjskem zdravstvenem domu hitro testiranje sicer nadaljujejo. Do 8.30 so izvedli 30 testov, podatka, koliko od vseh testiranih pa je bilo šolnikov, pa Gantar Žura nima.

'Ne želim oporekati stroki, a to ni ničemur več podobno'

Rezultate ponovljenega testiranja imajo zdaj tudi na Osnovni šoli (OŠ) Stražišče Kranj, od koder je prihajala večina 'pozitivnih'. Na ponedeljkovem testiranju s HAT so okužbo sprva namreč potrdili kar pri 22 njihovih zaposlenih. Že večina včeraj ponovljenih hitrih testov je bila nato negativna, kar je potrdilo tudi dodatno PCR-testiranje.

"Dobili smo podatke. Od 22 so PCR-testi okužbo potrdili zgolj pri eni osebi – gre za tehnično osebje na podružnični šoli," je danes pojasnil ravnatelj Pavel Srečnik. "Za eno osebo še čakamo odgovor, 19 pa jih je negativnih."

Danes bodo te informacije posredovali staršem, jutri se vsi otroci vračajo k pouku, kot je bilo to že v ponedeljek. Doma za zdaj ostajata še dva oddelka podružnične šole v Besnici, ki pa sta bila zaradi potrjene okužbe pri vzgojiteljicah že prej v karanteni in s tem testiranjem nimata nič. "Tudi ta karantena se izteče s petkom in tako bomo do konca tedna imeli vse otroke nazaj v šolah," pravi Srečnik. Njihovo šolo in tri podružnične sicer obiskuje več kot 1000 otrok, v vrtcu jih imajo dodatnih sto.

Določene informacije glede rezultatov dodatnega testiranja so prejeli že včeraj popoldne in zvečer, a ker vseh podatkov še ni bilo, so morali otroke pustiti doma še danes. Tako bo vsaj približno – tako ravnatelj – dovolj časa, da se spet pripravijo na pouk.

"A dejstvo je, da je takšno spreminjanje – danes v šoli, dva dni dne, potem malo spet, pa znova ne – milo rečeno katastrofa. Otrokom se s tem ne naredi nič dobrega, pa veliko slabega. Vse skupaj je ena sama 'zbrka', potrebujemo natančna navodila," je jasen Srečnik. Kot pravi, se ne bi želel spuščati v testiranje in zanesljivost hitrih antigenskih testov, "a kratke pri tem vlečejo otroci". "Nikakor ne želim oporekati stroki, a to ni več ničemur podobno. Šole pa smo tukaj vmes, kot tisti, ki organiziramo pouk in delo. Mi moramo bolezen pregnati, a na tak način – sem prepričan – je ne bomo," je kritičen.

Na vprašanje, kaj sledi, kako naprej, Srečnik odgovarja, da čaka današnja navodila vlade. "Za zdaj smo prejeli okrožnico iz ZD Kranj, da se glede testiranja, ki bi moralo potekati v torek, še nič ne ve. Tako trenutno še nimamo informacij, kako bo drug teden."