Večina zobozdravnikov znova odprla vrata

V zobozdravstvu so zaostanki veliki. Že sicer dolga pot do zobozdravnika se bo zaradi koronakrize še podaljšala. Zobozdravniki bodo najprej obravnavali tiste, ki imajo akutne težave, zatem šele vse ostale. Tudi pravila so zdaj drugačna.

V zdravstveni dom vas bodo spustili največ pet minut pred naročenim terminom. V čakalnicah namreč naenkrat ne sme biti preveč ljudi. Sedeli boste sami, in potem vstopili v ordinacijo, ki bolj spominja na vesoljsko plovilo. Zobozdravnik in asistent delata v popolni zaščitni opremi, po vsakem bolniku morajo vse razkužiti, prostor pa vsaj za deset minut prezračiti. Več danes v oddaji Svet.