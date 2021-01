Večorganski vnetni sindrom: hud zaplet po preboleli okužbi s covidom pri otrocih

Na Facebooku je zaokrožil zapis mamice, ki opisuje stanje dečka, ki so ga sprejeli na pediatrično kliniko v Ljubljani: imunski sistem je ponorel in uničuje vse pred sabo - citokinska nevihta, ki vodi v toksični šok, troponin v višavah pa kaže na vnetje srčne mišice. Gre za normalnega 15-letnika brez kakršnihkoli bolezni. "Zbolevajo otroci in šolarji, se pravi značilne starosti so od osem do 12 let, imamo pa tudi najmlajšega bolnika, štiri mesece starega, in starejše bolnike, stare 18 let. Večinoma pa je to šolska populacija," pojasnjuje prof. dr. Tadej Avčin z ljubljanske pediatrične klinike.

Tudi tretješolec, sin hrvaške novinarske kolegice, je ravno pred prazniki doživel večorganski vnetni sindrom, podobno kot do takrat še 15 hrvaških otrok."Tega ne morem opisati. Bil je mrtvo telo, komaj je odpiral oči, ni pil, ni jedel. Samo bruhal je slino, naenkrat pa se je pojavil izpuščaj, ki me je zelo prestrašil,"opisuje mamicaJasminka Kalčić.