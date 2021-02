Britanska vlada: vsi odrasli se bodo lahko cepili do 31. julija

Velika Britanija pospešuje svojo kampanjo cepljenja proti covidu-19, premier Johnson je napovedal, da bodo imeli vsi odrasli Britanci do konca julija možnost cepljenja. Prvi odmerek pa naj bi do sredine aprila prejeli vsi starejši od 50 let. Z vsaj enim odmerkom cepiva do na Otoku do sedaj cepili že okoli 17 milijonov ljudi.

Cepljenje proti covidu-19 v Veliki Britaniji. FOTO: AP Britanska vlada je napovedala, da bo imel do konca julija vsak odrasel možnost prejeti prvi odmerek cepiva proti covidu-19. Premier Boris Johnson, ki bo v ponedeljek predstavil načrte za sproščanje ukrepov, je poudaril, da bodo lahko tako zaščitili najbolj ranljive v družbi. Johnson je še pojasnil, da bodo lahko v okviru pospešene kampanje cepljenja vsi, ki so starejši od 50 let, prejeli prvi odmerek do sredine aprila. Kar je približno en mesec prej, kot so doslej ocenjevali. "Sedaj bomo imeli cilj, da ponudimo odmerek vsakemu odraslemu do konca julija, s čimer bomo lahko prej zaščitili najbolj ranljive in sprejeli nadaljnje odločitve glede sproščanja nekaterih omejitev," je povedal premier. Poudaril je še, da bo izhod iz krize previden in bo potekal po korakih. Vsaj en odmerek prejelo že 17 milijonov ljudi Velika Britanija je ena najhuje prizadetih držav na svetu v pandemiji covida-19, saj je bolezen terjala več kot 120.000 življenj. Bila je tudi ena prvih držav, ki je decembra začela množično kampanjo cepljenja. Do zdaj je najmanj en odmerek prejelo več kot 17 milijonov ljudi, kar je tretjina državljanov. Zaradi porasta okužb po decembrskih praznikih so uvedli stroge ukrepe za zajezitev novega koronavirusa v januarju, ko so med drugim zaprli šole in večino nenujnih trgovin. Johnson bo predvidoma podprl postopno sproščanje ukrepov po 8. marcu, ko naj bi se med drugim v Angliji odprle šole. Dovoljene naj bi bile tudi aktivnosti na prostem. Župan Nice prosi turiste, naj ne hodijo v mesto Povečanje števila okuženih zaznavajo v francoski Nici na jugu države. Župan je tako pozval k zaprtju javnega življenja in poostritvi ukrepov ob koncu tedna. "Potrebujemo stroge ukrepe, poleg policijske ure ob 18.00, ki velja na nacionalni ravni. Zaprtje ob koncu tedna bi bilo smiselno," je dejal župan Christian Estrosi po poročanju Reutersa. Francoska vlada se je do sedaj izogibala sprejemanju ukrepov na lokalni ravni, a te možnosti zdaj ne izključujejo. Estrosi je za francosko televizijo dejal še, da se število okužb povečuje tudi zaradi prihodov turistov, ki se ob lepem vremenu zgrinjajo v mesto. Njihovo število se je močno povečalo predvsem med božičnimi prazniki, ko se je tudi število mednarodnih letov v mesto povečalo s povprečno 20 na 120 dnevno. "Z veseljem bomo sprejeli turiste v poletnih mesecih, ko zmagamo v tej bitki. A bolje je, da imamo obdobje, ko turiste prosimo, naj ne hodijo sem, ne v tem trenutku. Zaščita prebivalcev Nice je mora prioriteta."