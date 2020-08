Velika Britanija po Španiji karanteno uvedla tudi za Francijo

Ukrep, ki bo v veljavo stopil v soboto ob 5. uri zjutraj po našem času, bo veljal tudi za Britance, ki bodo domov pripotovali iz Monaka, Malte, otočja Turks in Caicos in Arube, je sporočil britanski minister za prometGrant Shapps.

Odločitev britanske vlade, da zgoraj omenjene države umesti na rdeči seznam, je posledica večjega porasta novih okužb v omenjenih državah v zadnjih dneh, poroča BBC.

Prekinitev tako imenovanih "potovalnih koridorjev", ki omogočajo gibanje med Združenim kraljestvom in drugimi državami, je nujna za preprečitve prenosa okužb z boleznijo covid-19, so sporočili z Ministrstva za promet. Kot so pojasnili, je Francija zabeležila strm porast okužb, saj so v zadnjem tednu zaznali za 66 odstotkov več novih okužb na 100.000 prebivalcev. Podobno je bilo na Nizozemskem, na Malti pa so zabeležili kar 105-odstotni porast.

Shapps je povedal, da je ukrep karantene potreben, saj so se močno trudili, da se njihove številke ne bi povišale. "Ne moremo si privoščiti, da bi to zdaj pokvarili z uvoženimi primeri."