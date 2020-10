Na Otoku preiskava zaradi napake v razpredelnici, ki je podvojila število okužb

Od začetka pandemije so v Združenem kraljestvu, ki je ena najhuje prizadetih evropskih držav, zabeležili 515.571 primerov okužb z novim koronavirusom in 42.369 smrti zaradi covida-19. V zadnjih 24 urah so potrdili 12.594 primerov okužb in 19 smrti.

Še vedno pa duhove buri nedeljski dnevni rekord v številu okužb. V nedeljo so namreč poročali o kar 22.961 primerih okužb, kar je za več kot 10.000 primerov več kot v soboto.

Zaradi praktično podvojenega števila okužb v enem dnevu so začeli zvoniti vsi alarmi. Britanski inštitut za javno zdravje (Public Health England) je nato pojasnil, da je za takšen drastičen porast okužb kriva tehnična napaka, zaradi katere v uradne podatke o okužbah ni bilo vključenih več tisoč primerov iz tedna med 25. septembrom in 2. oktobrom in so jih vključili v nedeljo.

Po poročanju britanskih medijev se je napaka zgodila, ker niso računali na omejitve Excellove razpredelnice, ki ima v starejši različici omejitve dodajanja do 65.536 vrstic. Tehnična napaka se je zgodila med prenašanjem podatkov iz službe za testiranje in sledenje okužbam in inštitutom za javno zdravje, kjer so bili nekateri podatki odrezani in izgubljeni, je pojasnil britanski premier Boris Johnson.