VB na očitke o blokadi izvoza cepiva: Povsem napačne trditve

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je v objavi na blogu v torek kritiziral očitke glede cepilnega nacionalizma na račun EU in se postavil v bran mehanizma, ki omogoča blokado izvoza cepiv, če podjetje ne izpolni obvez do povezave. "Velika Britanija in Združene države Amerike so uvedle popolno prepoved izvoza cepiva in sestavin cepiv, ki jih proizvedejo na svojih tleh," je kritiziral politike drugih držav.

London je hitro zavrnil očitke iz Bruslja. Britanski zunanji minister Dominic Raab je v zvezi s tem tudi pisal Michelu, saj je želel razčistiti zadevo. "Britanska vlada ni blokirala izvoza niti enega odmerka cepiva proti covidu-19. Kakršno koli omenjanje britanske prepovedi izvoza ali omejitev glede cepiv je popolnoma napačno," je zapisal. "Skupaj se soočamo s to pandemijo," je še poudaril.

Britansko zunanje ministrstvo je zaradi očitkov na pogovor povabilo tudi predstavnika EU v Veliki Britaniji. V pojasnilu so sporočili, da so ga na srečanje povabili, ker da so se te napačne trditve večkrat ponovile na različnih ravneh v EU in Evropski komisiji.