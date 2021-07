Velika Britanija o ukinitvi obvezne karantene za cepljene potnike iz EU in ZDA

V Veliki Britaniji naj bi vlada med drugim razpravljala o tem, da bi ukinili obvezno karanteno za cepljene potnike, ki prihajajo iz EU in ZDA. Trenutno ljudem, ki so bili z obema odmerkoma cepljeni v Združenem kraljestvu in potujejo iz ZDA in EU, ni treba v karanteno, saj so ti kraji na oranžnem seznamu (nekatere države EU celo na zelenem). Toda ta izjema, vsaj za zdaj, ne velja za ljudi, ki so bili cepljeni zunaj Združenega kraljestva.

O mejnih pravilih, s katerimi naj bi po načrtu ministrstva za promet poskrbeli za varno vrnitev mednarodnih potovanj, bodo predvidoma razpravljali do 31. julija. Viri blizu vlade so dejali, da bodo o izjemah glede karantene verjetno govorili v sredo. Dodali so, da odločitev ne bo nujno tudi sprejeta, poroča BBC.

icon-expand Letališče Heathrow v Veliki Britaniji FOTO: Dreamstime

Downing Street in ministrstvo za promet informacije, da tudi cepljenim iz ZDA in EU ne bo treba v karanteno, nista želela komentirati. Turistična industrija upa na spremembo pravil, saj bi lahko tako ljudje, ki živijo v tujini, lažje prišli na počitnice ali na obisk najdražjih v Veliko Britanijo. "Trenutno smo v nekoliko smešni situaciji. Če sem na letalu iz Španije in sem v Veliki Britaniji prejel dva odmerka cepiva, lahko ob prihodu v Združeno kraljestvo brez težav odtavam z letališča," dejal strokovnjak za potovanja Simon Calder. "Toda oseba, ki sedi poleg mene, mora, ker je bila cepljena v Španiji, za 10 dni v karanteno. To nima smisla," je pojasnil. Letalska industrija po izvedbi 10-dnevnega poskusnega preverjanja potrdil o cepljenju poziva k spremembi. British Airways, Virgin Atlantic in letališče Heathrow so želeli dokazati, da je stanje cepljenja mogoče preveriti že pred vkrcanjem na letalo in omogočiti varen vstop v Združeno kraljestvo iz držav z oranžnega seznama. Podjetja so dejala, da je bilo med testnim obdobjem 99 % dokumentov pravilno preverjenih. V "raziskavi" je sodelovalo približno 250 cepljenih potnikov iz ZDA, Karibov in Evrope. Neustrezne dokumente sta imela le dva potnika, so sporočili iz družb. Prvi zato, ker je bil cepljen manj kot 14 dni pred potovanjem, drugi pa zato, ker se podatki na potnem listu in cepilni knjižici niso ujemali.

icon-expand Covidni potni list (fotografija je simbolična). FOTO: Dreamstime

"Ni razloga za odlašanje" Potovalna industrija kritizira "frustrirajoč" sistem semaforjev, saj naj bi oviral njeno okrevanje. British Airways, Virgin Atlantic in letališče Heathrow so sporočili, da Velika Britanija pri odpiranju za mednarodne potnike zaostaja za EU. Izvršni direktor BA Sean Doyle je dejal, da izvedeni poskus dokazuje, da bi morala vlada cepljenim z vsemi odmerki, ki prihajajo iz držav z nizkim tveganjem, dovoliti, da v Veliko Britanijo pridejo brez karantene. Šef Heathrowa John Holland-Kaye je dejal, da "ni razloga za odlašanje od 31. julija", medtem ko je vodja EasyJeta za LBC dejal, da je takšna sprememba "prava odločitev", vendar "malce prepozna". Freddie Julius vodi turistično podjetje Tourist England, ki organizira potovanja za tuje turiste. Povedal je, da je približno 80 odstotkov njegovih strank iz ZDA in EU in da v zadnjih 18 mesecih ni imel skoraj nobenega gosta. Dejal je, da je sprememba pravil, ki cepljenim turistom omogočajo potovanje brez karantene, "ključnega pomena za oživitev turizma". "Zaradi nenehnega popuščanja in zaostrovanja omejitev je skoraj nemogoče načrtovati vnaprej, tako za turistična podjetja kot za turiste," je še dodal. EU je sicer svoje članice spodbudila, naj postopoma odpravijo omejitve potovanja v Veliko Britanijo, a vsaka članica ima svoja pravila. Odraslim, ki so bili v Združenem kraljestvu cepljeni z dvema odmerkoma, in mlajšim od 18 let, ki so prebivalci Združenega kraljestva, se po obisku katerekoli oranžne države, razen Francije, ni treba več samoizolirati. Vsi, ki pa so bili cepljeni zunaj Združenega kraljestva, morajo še vedno v 10-dnevno karanteno, ki jo sicer lahko prekinejo z negativnim testom.