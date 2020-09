Velike zamude pri izdaji karantenskih odločb

"Karantenske odločbe pripravljajo zaposleni na ministrstvu za zdravje, ki jih je za to delo pooblastil minister in imajo opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka na sedmi stopnji. Vzpostavili smo sistem, po katerem karantenske odločbe izdajamo v skladu z določbami zakona o splošnem upravnem postopku," so zapisali na ministrstvu.

Pojasnjujejo, da imajo ob poslabšanju epidemiološke situacije predvsem pri karantenskih odločbah, ki jih odredi NIJZ zaradi tveganih stikov z okuženo osebo, zamudo. "Na ministrstvu nimamo posebej zaposlenega kadra, ki bi izdajal karantenske odločbe, temveč smo to delo morali razdeliti na zaposlene, ki ga opravljajo ob svojem rednem delu," so pojasnili.