Veliki ponedeljek tokrat brez obiskovanja sorodnikov

Po navajanju Svetega pisma sta med osebami, ki se jim je Jezus prikazal in jim z znamenji dokazal svojo istovetnost, tudi učenca, ki sta ga na poti v mesto Emavs prepoznala po lomljenju kruha in novico sporočila tudi drugim.

Na velikonočni ponedeljek želijo kristjani utrditi vero v vstalega Jezusa tako, da novico o vstajenju delijo s prijatelji in se veselijo skupaj z njimi. Zaradi epidemije lahko tradicionalne obiske na ta dan nadomestimo s telefonskim klicem ali prazničnim sporočilom, predlagajo v Katoliški cerkvi.

Na veliki ponedeljek, ki je tako kot v številnih drugih evropskih državah dela prost dan, so v skladu z ljudsko dediščino na vrsti igre s pirhi, kot sta sekanje in trkanje pirhov. A tudi to bo moralo tokrat zaradi epidemije odpasti.

Na velikonočno nedeljo so lahko prebivalci prehajali med statističnimi regijami in opravljali zasebne obiske. Dovoljeno je bilo zbiranje največ šestih oseb iz največ dveh gospodinjstev. Verski obredi na veliko noč so sicer potekali brez prisotnosti vernikov.