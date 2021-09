Veliko povpraševanje po cepivu Janssen, a za vse ga ne bo dovolj

Kot smo že poročali, zanimanje za cepljenje narašča vse od sobote, ko je vlada sporočila, da bo pogoj PCT obvezen za večji del javnega življenja. Z ministrstva za zdravje so sporočili, da bodo izvajalce cepljenja pozvali, naj se cepljenje organizira tako, da bo potekalo nemoteno, brez čakanja pacientov v vrstah in brez čakanja na termin, a na cepilnih mestih se vijejo dolge kolone, v nekaterih zdravstvenih domovih pa opozarjajo na pomanjkanje kadra, zmanjkuje pa tudi cepiv.

Največ povpraševanja je trenutno po cepivu Janssen, saj je za zaščito potreben le en odmerek. A kot je v oddaji 24UR ZVEČER opozoril koordinator množičnega cepljenja Jelko Kacin , tega cepiva ne bo dovolj za vse. Kot je pojasnil, cepiva Janssen praktično ni v Evropi. Kar nekaj tednov sploh ni bilo nobene dobave. V tem tednu proizvajalec državam članicam Evropske unije in schengenskega območja prvič dobavlja milijon in pol odmerkov, naslednji teden tri milijone in tako vsak naslednji teden v naslednjem mesecu. To pomeni, da je Slovenija ta teden prevzela 9100 odmerkov, prihodnji teden jih bo prevzela 21 tisoč. Ko ga dobimo, gre še isti dan naprej v cepilne centre. Kacin pravi, da ko ga zmanjka, bodo imeli ljudje na voljo mRNA-cepivi Pfizer in Moderna.

Na vprašanje, kako je možno, da je v Ljubljani zmanjkalo cepiva, Kacin odgovarja, da se cepiva vsak dan sproti dostavi na cepilna mesta. Še pred nekaj tedni smo komaj dosegali 20 tisoč naročil na teden, ta teden bomo zagotovo imeli 100 tisoč odmerkov v cepilnih centrih – to pomeni, da bomo v septembru močno povečali delež precepljenega prebivalstva. "Ljudje so se na PCT-pogoj racionalno odzvali in prišli na cepljenje, tisti, ki to izvajajo, se morajo temu prilagoditi," je jasen Kacin.

Meni, da je cilj 70-odstotne precepljenosti, ko bi tudi po besedah premierja Janše lahko spet normalno zaživeli, uresničljiv. Količine cepiv so zadostne. Samo v septembru bomo prevzeli 231 tisoč odmerkov Pfizerja, s pol milijona odmerkov, ki jih še imamo na zalogi, lahko v naslednjih tednih cepijo tudi 200 tisoč ljudi na teden. "S tem bomo lahko vse zamude zaradi neodzivnosti pravočasno nadoknadili," dodaja.

Kacina posebej skrbijo starejši, v vrstah, ki jih gledamo, jih praktično ni, to je tisto prebivalstvo, ki je manj mobilno. Za njih je tudi uporaba javnega prevoza zapletena in če se ne bodo pristojni potrudili in poiskali te ljudi in jih pripeljali na cepljenje, se bo polnjenje bolnišnic še vedno nadaljevalo, opozarja. "Tukaj so potrebni dodatni ukrepi. Mislim, da je zadnji trenutek, da družinski zdravniki pokličejo stare, osamele in jih povabijo na cepljenje, ali pa da se organizira cepljenje na domu."