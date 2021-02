Veliko trgovcev se mora, če želijo delati, testirati samoplačniško

Zmeda - beseda, ki le nekaj ur pred odprtjem trgovin najbolje opiše testiranje zaposlenih. "Zelo velika zmeda je. Iz ministrstva za zdravje pravzaprav nismo dobili od petka nobenega navodila. Prebrali smo po medijih, minister Počivalšek je neko izjavo dal, da bo to šlo iz proračuna," pove Štefka Zaviršek, direktorica ZD Grosuplje. Enako potrjuje tudiAleksander Jusiz ZD Maribor: "Zaenkrat še nimamo obvestila, ali so tudi trgovci v tem posebnem presejalnem programu, tako kot so zaposleni v vzgoji in izobraževanju ter ostali zaposleni v kritičnih poklicih."

Novica o testiranju trgovcev je prišla nenadoma, ko so zdravstveni domovi že imeli razporede. V Ljubljani zaradi prevelikega števila šolnikov trgovcev jutri ne bodo testirali, zato se bodo morali organizirati sami. "Zaenkrat te teste plačujejo trgovci sami, ampak upam, da bo. Tudi Trgovinska zbornica je že rekla, da bo vlada imela posluh in da bo v nekem protikoronskem paketu to nadomeščeno, ker gre za velike zneske," izpostavi Toni Pugelj, direktor nakupovalnega centra Aleja.