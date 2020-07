Veljati začenja četrti protikoronski zakon: uvedba aplikacije, koriščenje bonov ...

V veljavo stopa zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19, ki predvideva uvedbo za mnoge sporne mobilne aplikacije za sledenje okužbam z novim koronavirusom. Podaljšuje tudi subvencioniranje čakanja na delo doma ter določa, da bo nadomestila plač delavcev v karanteni krila država.

Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki je v veljavi od razglasitve epidemije sredi marca, se podaljšuje do 31. julija. Vlada ga bo nato lahko še dvakrat podaljšala, to je do konca septembra. Do konca septembra bo država prevzela tudi nadomestila plač za delavce v karanteni, ki jim delodajalec ne bo mogel organizirati dela na domu. Višina nadomestila bo odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni, pri čemer bodo tisti, ki jim bo karantena odrejena zaradi stika z okuženo osebo v času opravljanja dela, prejeli nadomestilo v višini, kot če bi delali. Medtem tisti, ki bodo zavestno odšli v državo z rdečega seznama in jim bo ob vrnitvi odrejena karantena, povračila razen v določenih primerih ne bodo prejeli. Glede odločb o karanteni je sicer v zakonu zapisano, da se bodo lahko vročale osebno ali na elektronski naslov, evidenco bo vodilo ministrstvo za zdravje, do nje pa lahko dostopata Zdravstveni inšpektorat RS in policija.

Z namenom preprečevanja širjenja okužb zakon določa vzpostavitev in zagotavljanje delovanja aplikacije za pametne telefone, katere namen je obveščanje uporabnikov o stikih z okuženimi in osebami, ki jim je bila odrejena karantena. Pripravili jo bodo na ministrstvu za javno upravo. Uporaba aplikacije bo prostovoljna, razen za tiste v karanteni in potrjeno pozitivne, zaradi česar so te določbe deležne kritik o nedopustnem nadzoru države nad državljani in grobem posegu v ustavne pravice. Opozicija je zato že napovedala ustavno presojo teh določb.

