Veljavnost covidnega potrdila o cepljenju od torka omejena na 270 dni

S 1. februarjem se poleg protokola testiranja spreminja tudi veljavnost evropskega digitalnega potrdila. Polno cepljenim prebivalcem bo odslej potrdilo veljalo 270 dni od zadnjega cepljenja. Neomejeno potrdilo imajo cepljeni s poživitvenim odmerkom in pod določenimi pogoji cepljeni prebolevniki.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal minister za zdravje Janez Poklukar, se s torkom uveljavlja omejitev veljavnosti digitalnega covidnega potrdila o cepljenju na 270 dni. To velja za osebe, starejše od 18 let. Odločitev je vlada sprejela decembra lani na podlagi priporočila svetovalne skupine za cepljenje in EU direktive.

icon-expand Digitalno covidno potrdilo o cepljenju bo od jutri veljavno 270 dni. FOTO: Shutterstock

"Prebivalci smo imeli dovolj časa, da smo se cepili s poživitvenim odmerkom in tako zaščitili svoje zdravje, prav tako pa imamo s tem veljavno in do nadaljnjega neomejeno QR-kodo," je dejal minister.

Do danes se je s poživitvenim odmerkom cepilo 587.000 prebivalcev.

Veljavnost covidnega potrdila glede na status posameznika Veljavnost potrdila pri osebah, ki so prejele poživitveni odmerek mRNA cepiva (Pfizer ali Moderna), ni časovno omejena. Gre za potrdila, ki so označena kot 3/3 in 2/1. Neomejeno veljavnost potrdil imajo tudi mlajši od 18 let, ki so bili dvakrat cepljeni, saj ne morejo prejeti poživitvenega odmerka. Potrdilo o cepljenju polno cepljenim osebam velja 270 dni od zadnjega odmerka. Potrdilo o prebolevnosti je veljavno 180 dni od pozitivnega PCR-testa (od torka naprej tudi od pozitivnega hitrega testa, a le na območju Slovenije). V kolikor se prebolevnik cepi, se veljavnost potrdila podaljša za 270 dni.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke