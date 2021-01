Veljavnost nekaterih vozniških dovoljenj podaljšana do konca leta

Z odlokom je vlada določila, da se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Sloveniji potekla ali potečejo od 16. novembra 2020 do vključno 31. marca 2021, podaljša do vključno 31. decembra 2021.