Gantar: V Sloveniji sredi marca 281, ne 168 ventilatorjev

Zdravstveni minister Tomaž Gantarje danes v državnem zboru dejal, da 13. marca na ministrstvu za zdravje ni bilo podatka, koliko je v resnici na razpolago ventilatorjev. "Zato smo začeli zbirati informacije od direktorjev bolnišnic ter na drugi strani preko teh, ki so z njimi delali v enotah za intenzivno terapijo."

Ob predaji je dobil informacijo, da jih je bilo 168, kar ni držalo, pravi Gantar."Kasneje je bilo rečeno, da je bila to ocena, koliko bi jih še dodatno potrebovali. Kakorkoli, številka ni bila prava." Dodaja, da so bile tudi številke, ki so jih dobivali iz bolnišnic, zelo različne.

Po do zdaj zbranih podatkih oziroma kot se je danes izrazil Gantar –"če lahko verjamem podatkom, ki mi jih je potem uspelo dobiti, predvsem od koordinatorja za intenzivno terapijo v času epidemije, je bilo v bolnišnicah sredi oziroma konec marca 281 ventilatorjev. Od tega jih je klinični center v marcu sam kupil šest," torej jih je bilo do konca marca 287.