Vesele novice za smučarje: odpirata se smučišči Kanin in Cerkno

Smučarji in osebje na smučišču, ki prihaja v stik s smučarji, morajo imeti negativen do sedem dni star test na koronavirus oz. potrdilo o cepljenju ali prebolelem covidu-19. Kot pravijo na smučišču Cerkno, testiranje na vstopni točki smučišča ni možno, smučati pa bo mogoče z negativnim testom, opravljenim pri kateremkoli pooblaščenem izvajalcu v Sloveniji.

Na Cerknem bodo od petka med 9. in 16. uro obratovale štirisedežnica Brdo, vlečnica Dolina in dvosedežnica Grič. Na voljo bodo proge Dolina 2, Grič 1, Brdo 6 in Brdo 7 ter otroški trak. Obratovala bo vstopna postaja Brdo, so v torek sporočili iz Hotela Cerkno.

Smučišče na Kaninu bo začelo obratovati v soboto. Prva gondola na Kanin bo krenila ob 8. uri, zadnja na Kanin ob 14. uri, zadnja gondola v dolino pa bo ob 15.30. Blagajna bo odprta med 7.30 in 16. uro. Obratovali bosta progi Podi in Skripi ter proga med postajama D in C. Odprta bosta SkiBum bar in Kaninske legende po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so danes sporočili iz javnega zavoda Sončni Kanin, ki upravlja smučišče.

Kot so dodali, morajo smučarji negativen test ali potrdilo o cepljenju oz. preboleli bolezni predložiti na blagajni ob nakupu vozovnice.

V soboto se odpre tudi trgovina, izposoja opreme in smučarska šola Alpska šola Bovec, so še sporočili iz Sončnega Kanina.