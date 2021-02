Veteran, ki je za angleško zdravstvo zbral 35 milijonov evrov, umrl v bolnišnici

Moore je od leta 2008 živel s svojo hčerjo Hannah in njenim možem ter svojima vnukoma v Bedfordshiru. Kljub svoji hvalevredni vojaški karieri je v Veliki Britaniji postal znan z dobrodelno hojo, ki mu je prinesla srečanje s kraljico, več tisoč rojstnodnevnih voščilnic z vseh koncev države, viteški naziv ter povišanje v polkovnika.

Še včeraj smo poročali, da je stoletnik, ki se je aprila lani odločil, da bo pred dopolnjenim stotim rojstnim dnem stokrat prehodil dolžino svojega vrta v dobrodelne namene, v bolnišnici zaradi pljučnice in covida-19. Danes je polkovnik Tom Moore v bolnišnici umrl. Njegova družina je sporočila, da ni bil cepljen proti covidu-19, saj je jemal zdravila zaradi pljučnice.

Pandemijo covida-19 je Moore primerjal z obdobjem vojne, zdravstvene delavce pa s tistimi, ki so bili takrat v prvi bojni liniji. Skupaj z Michaelom Ballom je posnel priredbo pesmi You'll Never Walk Alone, z njo pa sta se uvrstila na vrh lestvic. Postal je najstarejši človek s pesmijo številka ena v zgodovini Združenega kraljestva.